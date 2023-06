Šance na hattrick byla. Německo? Jsem na telefonu a čekám, netají střelec Černý

Reprezentační záložník Václav Černý (25) nebyl zatrpklý poté, co v březnu v úvodních dvou kvalifikačních utkáních o postup na fotbalové mistrovství Evropy 2024 odehrál pouze dvě minuty proti Polsku. O to větší motivaci měl, aby v Twente Enschede podával takové výkony, jimiž by si vysloužil místo v základní sestavě. Plán mu vyšel a na hřišti Faerských ostrovů dvěma pohlednými góly přispěl k výhře 3:0. Možný přestup do bundesligového Wolfsburgu, o němž se spekuluje, nechtěl v rozhovoru s novináři příliš komentovat.

Černý naskočil do utkání s Polskem, které národní tým vyhrál 3:1, až v závěru. V následném bezbrankovém duelu v Moldavsku překvapivě nenastoupil vůbec. "Zaprvé je nejdůležitější, že se zápas s Polskem zvládl. Co se týče Moldavska, s trenéry jsem o tom mluvil. Odjel jsem do klubu a jediné, co jsem měl v hlavě, bylo, abych to změnil výkony v klubu. To se na tomhle srazu povedlo. Kyselost? To já ne," řekl Černý.

Od březnového srazu nastřílel ve 12 utkáních nizozemské ligy pět branek, k nimž přidal sedm asistencí. "Po srazu jsem si řekl, že mě to motivuje tak, že chci v klubu podávat takové výkony, abych eventuálně mohl být přínosem pro nároďák. To se mi dařilo skoro každý zápas. Jsem strašně rád, že jsem tu šanci teď dostal a využil ji. Na druhou stranu tohle je moje práce, abych byl produktivní. Řeknu vám to asi počtvrté, ale fakt jsem rád, že to tam padlo," uvedl pětadvacetiletý hráč.

Václav Černý zvyšoval krásnou ranou na 2:0. @ceskarepre_cz

Před duelem na Faerských ostrovech se hodně rozebíralo, jestli nastoupí v základní sestavě. "Stresující to bylo hlavně pro lidi kolem mě, mluvím o rodině. Oni ty věci čtou, já moc ne. Soustředil jsem se na to, abych v Twente podával takové výkony, které by byly na očích a byly by pozitivní, abych si o místo řekl. To je jediné, co jsem řešil. Jsem rád za tu šanci," prohlásil Černý.

Svůj výkon nechtěl hodnotit. "Individuální výkon není ten nejdůležitější. Přijeli jsme sem s jasným úkolem, a to napravit si reputaci a získat tři body, které se nám nepovedly v Moldavsku. Jsem strašně rád, že jsem mohl přispět dvěma góly. Musím říct, že je to strašně důležité utkání, protože tady se dá jednoduše remizovat. Je tu umělá tráva, nejsme na ni zvyklí. Enormně důležitý zápas," uvedl příbramský odchovanec.

V desátém startu za národní tým poprvé zaznamenal dvě branky v jednom utkání, čímž zdvojnásobil svůj střelecký účet v reprezentaci. Trefy si rozdělil do obou poločasů a pokaždé se prosadil prudkou ranou k tyči. "Kluci vědí, že když takový balon dostanu, většinou si to dám na střed. Jsem rád, že to tam spadlo, trefil jsem to fakt skvěle. Důležité dva góly," konstatoval Černý.

Těsně před vystřídáním mohl završit hattrick, jenže přestřelil. "Šanci jsem na něj měl, ale musím říct, že jsem fakt unavený. Ještě v neděli před pondělním srazem jsem hrál a měl jsem upravený program. Jsem rád, že jsem to vydržel takhle dlouho, dolů jsem šel v 80. minutě. Už to fakt cítím. Byl jsem rád, že jsem si šel odpočinout," řekl někdejší hráč Ajaxu Amsterodam a Utrechtu.

Černého obstřel stanovil konečný výsledek. @ceskarepre_cz

K možnému odchodu do Německa se konkrétněji nevyjádřil. "Strašně rád bych k tomu něco řekl, protože nejsem ten, kdo kolem toho chodí. Řekl bych vám, kdybych věděl, jestli je to blízko, nebo daleko. Detaily nemám. Jsem na telefonu a čekám. Doufám, že to bude dneska večer," prohlásil s úsměvem Černý.