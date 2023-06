Všichni chceme napravit ztrátu v Moldavsku, burcuje před Faerskými ostrovy Krejčí

ČTK

Přestože ligová sezona skončila už před více než dvěma týdny, kapitán pražské Sparty Ladislav Krejčí (24) mladší připustil, že si ještě nestihl odpočinout. Se spoluhráči si po zisku titulu vychutnával bujaré oslavy a s týmem si užil i několik dní na řeckém ostrově Mykonos. Před krátkou dovolenou ho ještě čeká s českou reprezentací sobotní zápas kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech, které by rád vyhrál a napravil zaváhání v Moldavsku. Po něm se od mužstva před následným přípravným duelem v Černé Hoře odpojí.

"Zatím jsem si ještě nestihl odpočinout. Odpočinu si po srazu. Oslavy byly adekvátní tomu, čeho jsme dosáhli. Ale jsme profíci. Takže všichni, kdo jsme slavili, jsme zvládli přepnout zpátky do módu profesionálních fotbalistů," řekl s úsměvem novinářům Krejčí, který se v Praze chystá s reprezentací na zápas na Faerských ostrovech.

Pobyt na vyhlášeném řeckém ostrově po skončení ligové sezony podle něj ukázal, jak dobrou partu sparťané mají. "Bylo to super, další zážitky do těch vzpomínek. Šlo o náš společný nápad. Jednoznačně je to odraz toho, jak to u nás v týmu fungovalo. Jsem rád, v jakém počtu jsme se sešli. Samozřejmě kdyby se zvládlo vyhrát ligu dříve, bylo by nás určitě víc. Takhle tam byly dovolené, někteří kluci měli svoje plány. I tak jsme se potkali v super počtu," pochvaloval si Krejčí.

Letenští si několik dní na Mykonosu velmi užívali. Kdo byl lídrem oslav podobně jako záložník Jack Grealish z Manchesteru City, který si podle sociálních sítí zřejmě nejbouřlivěji vychutnával sobotní triumf anglického celku v Lize mistrů, Krejčí neprozradil. "Možná jsme i my měli svého Jacka, ale naštěstí ho nikdo nestihl zabrat na sociální sítě," smál se Krejčí.

Nadmíru vydařenou sezonu, v níž se stal i nejlepším hráčem ligového ročníku, by rád zakončil s reprezentací vítězstvím na Faerských ostrovech. Národní mužstvo má po dvou zápasech kvalifikace čtyři body za domácí výhru 3:1 nad Polskem a nečekanou bezbrankovou remízu v Moldavsku.

Za každou pozvánku jsem rád

"Určitě je velkou motivací, aby tečka za touto sezonou byla co nejvíce úspěšná. Touha zvládnout zápas na Faerských ostrovech je ode všech velká. Všichni jsme si vědomi ztráty v Moldavsku a budeme to chtít co nejvíc napravit," prohlásil Krejčí.

V reprezentačním A-týmu si dosud připsal jen tři starty, přesto se už stihl zapsat do historie. Proti Polsku dal po 27 sekundách nejrychlejší branku národního mužstva od rozdělení federace. "Často si ten gól pouštím. Když se chystám na zápas, celkově si pouštím góly. Tenhle mám velice rád. Je to krásná vzpomínka," uvedl Krejčí.

"Reprezentační sraz si moc užívám. Jsem rád za každou pozvánku, je to můj třetí sraz. Těším se na zápas. Reprezentace je pro každého velký cíl a sen a jsem za to rád," prohlásil sparťanský kapitán.

V národním mužstvu je opět s několika slávisty, nedávný boj mezi pražskými kluby o ligový titul se ale podle něj do vzájemných vztahů nijak nepromítá. "Nějaké špičkování si nevybavuji. Jen třeba s Jurasem (Davidem Juráskem) jsme se občas popichovali, ale to spíš, když jsme se viděli ve volnu. Tady už ne," řekl Krejčí.

Na cestě z Faerských ostrovů k přípravě v Černé Hoře se od národního mužstva spolu s dalšími pěti hráči při mezipřistání v Praze odpojí. Následnou dovolenou nebude mít příliš dlouhou. "Měl bych 29. června nastoupit na přípravu, takže je to nějakých deset dní. Je to rychlé. Snažím se bojovat o každý den, ale jelikož začínáme brzo a odjíždíme na soustředění, musíme nastoupit už takhle," dodal Krejčí.

