Brabec na reprezentačním srazu: Nejsme nějaký vyjukaný tým, v Albánii můžeme dominovat

Obránce Jakub Brabec (31) věří, že čeští fotbalisté mohou ve čtvrtečním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii, které bude přímým soubojem o první místo ve skupině, dominovat. Jednatřicetiletý zadák Arisu Soluň zároveň nepochybuje o tom, že jsou reprezentanti dostatečně zkušení na to, aby nepodlehli očekávané bouřlivé kulise v Tiraně. Brabec to řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Český celek se s Albánií utká znovu po měsíci. V září v Edenu jen remizoval 1:1 a na soupeře aktuálně ztrácí z druhého místa tabulky dva body. "Myslím, že je dobře, že už jsme s nimi jednou hráli, takže víme, do čeho jdeme. Víme, kde jsme měli rezervy a naopak kde oni. Věřím, že po taktické stránce to nebude o moc jiné utkání. Doufám, že ukážeme kvalitu a vyřešíme všechny situace daleko lépe. A přinese to důležité vítězství," řekl Brabec, jehož tým se v Praze druhým dnem chystal na zápas v Tiraně, kam odletí ve středu dopoledne.

Albánci v září dokázali doma porazit Polsko 2:0. "Samozřejmě jsme viděli i jejich zápas s Polskem. Úplně moc rozdílů (oproti jejich zápasu u nás) tam nebylo. Polákům to utkání nevyšlo, ale prostory, kterých by se dalo využít, byly podobné. Věřím, že v utkání můžeme dominovat, i když očekáváme bouřlivou atmosféru, které budou chtít Albánci využít," uvedl Brabec.

"Na druhou stranu my nejsme nějaký vyjukaný tým, který by to mělo rozhodit. Není možné, aby nás sežrali. Venkovní utkání není nikdy příjemné, ale víme, o co hrajeme. Věřím, že když chytneme začátek, můžeme dominovat. Pak je to hlavně o gólech. Věřím v naši kvalitu," doplnil bývalý hráč Sparty či Plzně.

Obavy z bouřlivé kulisy na stadionu pro 22.500 diváků nemá. "Nevím, co očekávat. Nějak bouřlivé to bude, ale uvidíme, jak moc. Když jsem koukal na utkání s Poláky, snažil jsem se nějak poslouchat fanoušky. Ale že by to zase nějak úplně bouřilo na to, že vedli 2:0, to ne. Nevím, jak moc to tam bude nepříjemné. Jestli se to bude týkat spíše našeho příjezdu a okolo hotelu, nebo to bude i na stadionu, to uvidíme," přemítal Brabec.

Po zářijové remíze s Albánii se ocitl pod palbou kritiky celý tým i trenér Jaroslav Šilhavý. "Určitá kritika byla na místě, protože jsme nesplnili to, co jsme chtěli. Do určité fáze ji bereme a musíme ji přijmout. Na druhou stranu nevím, jestli bylo úplně patřičné se hned trefovat do trenérského štábu, zpochybňovat nějaký vývoj a zasahovat do toho až takovýmhle způsobem ve chvíli, kdy je kvalifikace rozběhnutá a pereme se o Euro," podotkl Brabec.

Na konci září nedohrál za Aris ligový zápas na hřišti Olympiakosu Pireus, ale nyní už je naprosto v pořádku. "Nejdříve jsem si tam fláknul vlastňáka a pak jsem odstoupil, protože jsem měl menší zdravotní problém. Teď už je to v pohodě, hned následující zápas jsem byl schopný hrát," uvedl Brabec.

Aris je po sedmi kolech řecké ligy v tabulce osmý a také mu nevyšla kvalifikace evropských pohárů. "Nějakým způsobem se v tom plácáme. Máme hodně zraněných, zase nám v létě obměnili kádr, takže nic ideálního. Já tam mám už nějakou pozici dlouhodobě vybudovanou, za což jsem hrozně rád. Proto to pak leží na nás. Start máme teď takový nevyrovnaný," řekl Brabec.

"Chtěli bychom v Arisu konkurovat i těm velikánům, ale realita je taková, že ne. Musíme se snažit dostat do play off a zabojovat o poháry, aby se to třeba jednou povedlo. Je to sen jak pro nás, tak i pro fanoušky. Poslední víkend jsme nehráli kvůli volbám a doufám, že nám pauza pomůže, abychom to po ní rozjeli daleko lépe," doplnil.

V týmu má za spoluhráče záložníka Vladimíra Daridu, který v minulosti dělal kapitána české reprezentace. "Samozřejmě nároďák spolu rozebíráme. Utkání s Albánií sledoval, fandil nám. Jak jsme teď měli ten volný víkend, kluci jeli někam na soustředění. Tak jsem se mu smál, že kdyby reprezentoval, mohl jet se mnou. Jeho bída," žertoval Brabec.