Výhra nad Čechy by byla obrovským krokem k postupu, prohlásil trenér Albánie

Trenér albánských fotbalistů Sylvinho (49) považuje čtvrteční kvalifikační zápas s Českem o postup na mistrovství Evropy 2024 za mimořádně důležitý, nikoli však rozhodující. Je si ale vědom toho, že vítězství by jeho svěřence výrazně posunulo k vysněné účasti na závěrečném turnaji v Německu. Brazilského kouče albánského výběru citovala agentura Reuters.

Albánie v září remizovala v pražském Edenu s Čechy 1:1, poté doma zdolala Polsko 2:0 a vyšvihla se do čela skupiny E o dva body před tým Jaroslava Šilhavého, který má zápas k dobru, a Moldavsko. Po utkání s Českem zakončí kvalifikační boje v listopadu v Moldavsku a doma s Faerskými ostrovy. Albánie se dosud probojovala pouze na Euro 2016.

"Máme před sebou tři finále, ke každému z nich musíme přistoupit jako doposud. Všechno to začne ve čtvrtek. Vítězství proti Čechům by bylo obrovským krokem vpřed k našemu dlouho očekávanému postupu. Je to mimořádně důležité, ale pořád ne rozhodující," řekl Sylvinho.

Důležitý je bojovný duch

Albánie, kterou předtím vedli čtyři italští trenéři za sebou, se ujal v lednu tohoto roku. Působení na její lavičce načal kvalifikační porážkou 0:1 v Polsku. "Měli jsme velkou šanci vrátit se s lepším výsledkem. Nejdůležitější ale na premiéře bylo propojení s hráči. Okamžitě pochopili, co po nich žádáme," uvedl zkušený Brazilec, jehož tým v dalších čtyřech kvalifikačních duelech bodoval a tři vyhrál.

Tabulka skupiny E. (10. 10.) Livesport

"Určitě chceme být dobře organizovaným týmem, který střílí hezké branky a předvádí krásné akce. V první řadě ale trvám na tom, aby si mužstvo udrželo svoji identitu, kterou je bojovný duch. Vůle, odhodlání, nasazení, to hráči pochopili hned na začátku," prohlásil bývalý kouč Lyonu a Corinthians.

Pochvaluje si, že se spolu s asistentem Dorivou rozhodli přestěhovat do albánské metropole. "Musíme být v Tiraně, právě tady se naše práce rozvíjí. Hodně cestujeme, potkáváme se s hráči, ale databáze, kterou nám poskytuje albánský svaz, je k nezaplacení. Kdybychom v Tiraně nebyli, pravděpodobně bychom neobjevili Jasira Asaniho," podotkl Sylvinho.

Objev Asani

Osmadvacetiletý hráč korejského Kwangdžu debutoval v národním týmu až letos a v pěti utkáních zaznamenal dvě branky a stejný počet asistencí. "Po světě žijí miliony Albánců. Hledali jsme pravé křídlo hrající levou novou a našli jsme Asaniho. Okamžitě se nám líbilo, co jsme viděli, hodně nám pomáhá," konstatoval Sylvinho.

"Naší filozofií je, aby naše práce hráče oslovila. Ať výsledky, projekt a struktura, kterou budujeme, mluví za nás a dotknou se srdcí a duší albánských hráčů působících v zahraničí, aby cítili touhu vracet se domů," řekl někdejší hráč Arsenalu, Barcelony či Manchesteru City.

