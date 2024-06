Schickovo zranění by nakonec nemuselo být tak vážně, prozradil Köstl. Vyšetření ho teprve čeká

Prvotní vyšetření po zápase dalo trenérům české fotbalové reprezentace naději, že by svalové zranění Patrika Schicka (28) ze sobotního utkání proti Gruzii nemuselo být až tolik vážné, jak se původně zdálo. Nejlepší střelec současného národního týmu zamířil v neděli po obědě ze základny na severním okraji Hamburku na vyšetření pomocí magnetické rezonance. Na tiskové konferenci o tom informoval asistent trenéra Jaroslav Köstl.

"Patrik právě odjíždí na magnetickou rezonanci do nemocnice. V sobotu večer takové prvotní vyšetření pomocí přístrojů, které máme k dispozici, nám dalo lehkou naději. To hned po zápase tak úplně nebylo. Uvidíme až podle zevrubného vyšetření, na čem Páťa bude," uvedl Köstl.

Schickovo zranění vyvolalo v českém táboře velké obavy z toho, že by klíčový útočník mohl přijít o středeční závěrečné utkání ve skupině F proti Turecku. Duel rozhodne o tom, zda český tým postoupí do vyřazovacích bojů.

Patrik Schick odehrál proti Gruzii skvělý zápas. Opta by Stats Perform

Kanonýr Leverkusenu v sobotním zápase v Hamburku nejprve v 59. minutě vyrovnal na konečných 1:1 a šestým gólem se osamostatnil v čele tabulky českých střelců na mistrovství Evropy. O necelých 10 minut později si ale sedl na trávník, držel se za lýtko a poté s hlavou v dlaních odkulhal ze hřiště, kde ho vystřídal Mojmír Chytil. Schick a po něm i hlavní trenér Ivan Hašek ihned po zápase připustili, že nejsou úplně optimisty.

Problémy má i Provod

Drobné potíže postihly v zápase s Gruzií také záložníka Lukáše Provoda, který v 81. minutě vystřídal. "Mám lehký výron kotníku, ale myslím si, že to není nic vážného. Čekal jsem, že to dnes ráno bude horší. Takže se cítím dobře a určitě budu připraven," prohlásil Provod.

Ostatní hráči jsou v pořádku. "Zdravotní stav mužstva je odpovídající tomu, že jsme hráli dva zápasy ve čtyřech dnech. Určitá únava u některých hráčů je, ale nic zásadního směrem k zápasu s Tureckem by tam nemělo být," řekl Köstl.

Sestřih zápasu Gruzie - Česko (1:1). Česká televize

Oproti původním plánům dnes reprezentanti neměli pozápasový trénink a přípravě se věnovali individuálně. Někteří z týmu využili volnějšího programu k tomu, aby si zahráli padel na kurtu vedle hotelu, kdy bydlí.

"Věřím, že nám to pomůže. Já osobně byl jedním z těch, kteří si byli padel zahrát. Hraju ho rád, těšili jsme se na to, že si ho tu budeme moci jednou zahrát. Myslím, že dnes k tomu byl ideální den. Je to ideální regenerace, že člověk trošku upustí páru a má jiné myšlenky," řekl Provod.

"Na druhou stranu jsme předtím byli pracovat v posilovně, odpoledne nás ještě čeká regenerace. Takže den je nabitý tak jako tak. Vše je o tom nastavit hlavu i tělo na to, abychom byli stoprocentně připraveni na zápas, který nás čeká," dodal sedmadvacetiletý záložník pražské Slavie.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Kdo byl v padelu nejlepší, neprozradil. "Čtyři hráči jsme hráli turnaj každý s každým. Nevyhrál nikdo, prohrál jeden hráč, ale nebudu ho zmiňovat, abych ho tady neponižoval, protože to hrál poprvé. My jsme byli rádi, že jsme sehnali čtvrtého," podotkl Provod.

Český tým má po úterní úvodní porážce 1:2 s Portugalskem a sobotní remíze na kontě ve skupině jediný bod. Případná výhra nad Tureckem by mu téměř jistě vynesla postup do vyřazovací fáze, při příznivé kombinaci dalších výsledků by mohla stačit i remíza.