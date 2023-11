Chorému v nároďáku pomáhá Staněk: Vzal si mě pod křídla, snad mě tu ještě provede

Tomáš Chorý prošel mládežnickými reprezentacemi, ale na pozvánku do národního A-týmu čekal do 28 let.

Tomáš Chorý (28) už několikrát figuroval mezi náhradníky, premiérovou pozvánku do národního týmu ale dostal až nyní na závěrečné zápasy kvalifikace Eura 2024 v Polsku a s Moldavskem. Dvoumetrový útočník věří, že na sraz dorazil v dobré formě. Příliš nervózní nebyl, průvodce mu dělá klubový spoluhráč z Plzně Jindřich Staněk (27). Chorý zároveň doufá, že se dostane na trávník v utkání proti Moldavsku v Olomouci, kde se narodil.

"Žádné náznaky jsem neměl. Vždy jsem byl v náhradnících, říkal jsem si, že jednou to snad přijde. Jsem rád, že nominace přišla teď a doufám, že týmu budu moci co nejvíce pomoct," prohlásil Chorý.

Prošel mládežnickými reprezentacemi, ale na první pozvánku do národního A-týmu čekal až do 28 let. I vzhledem ke svým zkušenostem při příjezdu na premiérový sraz nervózní nebyl. "Vzal si mě pod křídla Jindra Staněk. Doufám, že mě tady ještě provede," prohodil s úsměvem.

"Nervózní jsem ani nijak nebyl. Vesměs se všemi kluky se znám, jak z ligy, tak znám i ty ze zahraničí. Nešel jsem do neznámého prostředí. Ale myslím, že úplně všechno ze mě pořádně spadne až na hřišti," řekl.

V posledních dvou soutěžních zápasech za Plzeň skóroval. "Doufám, že jsem přijel ve formě. Není to jen o těch gólech, chci týmu pomoci i jinak. Přednostmi, které mám. Doufám, že je využiju na 100 procent a bude to ku prospěchu."

Přál by si naskočit aspoň na pár minut ve druhém listopadovém utkání v pondělí proti Moldavsku v Olomouci, odkud pochází. "Jedu domů. Určitě mě přijde podpořit rodina, samozřejmě manželka, která přijede z Plzně. Těším se na to. Doufám, že dostanu příležitost a na trávník vyběhnu," uvedl Chorý.

Tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

Věří, že mu pomohou zkušenosti z evropských pohárů. S Plzní si zahrál skupiny Ligy mistrů, kde loni narazil i na Roberta Lewandowského, hlavní hvězdu polské reprezentace. "Evropské poháry by se k tomu trochu daly přirovnat. Bude to takové tempo, bude to rychlé, agresivní. Myslím, že rozhodne jedna dvě branky a já věřím, že je dáme my."

"Nachystám se na zápas jako na každý jiný. Samozřejmě specifické to bude v tom, že to bude v národním mužstvu. To je asi největší pocta pro fotbalistu. Věřím, že se na to dobře nachystám nejen já, ale celý tým a dotáhneme to do zdárného konce," dodal reprezentační novic.