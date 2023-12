Courtois nebude připravený na Euro 2024. Optimistická varianta? Návrat až v květnu

Na reprezentační úrovni odchytal Thibaut Courtois (31) přes sto zápasů, případné další na Euro 2024 ovšem nepřidá. V rozhovoru pro belgický deník La Derniére Heure totiž uvedl, že se po zdravotní stránce nedá na velký turnaj do pořádku. Sám přitom přiznal, že návrat na trávníky plánuje nejdříve v květnu příštího roku, a to se ještě snažil být při odhadech optimistický.

Brankářská jednička Realu Madrid v současné chvíli prožívá jedny z nejhorších okamžiků své kariéry. V letošní sezoně nestačil zasáhnout do jediného utkání, neboť si v srpnu na tréninku se španělským celkem vážně poranil koleno. Nejpozitivnější predikce odhadovaly dobu jeho rekonvalescence na šest měsíců. Zdá se však, že se jeho pobyt na marodce protáhne.

Už před několika týdny se objevovaly zprávy, že nebude k dispozici dokonce i pro evropský šampionát. A teď Courtois potvrdil, že se ho opravdu nezúčastní. "Raději nechci nic říkat o datu, kdy se zapojím znovu do zápasů. Nejprve se musím stoprocentně zotavit. Pokud budu mít štěstí, zahraji si znovu na konci téhle sezóny. Ale na Euro nebudu připravený," vzkazoval.

Sám v podstatě tvrdí, že by bylo nefér vůči ostatním, kdyby byl povolaný do akce. Kvůli těm, kteří tvrdě bojují o nominaci na turnaj. To byl vlastně také důvod, proč napevno do světa vzkázal, že bude De Rode Duivels chybět. "Myslím si, že je lepší, aby měl už teď národní tým jasno," vysvětloval. "Nevidím sám sebe, že bych byl schopný hrát alespoň na osmdesát procent své nejlepší výkonnosti. A my máme další dobré gólmany. V červnu prostě budu jen fandit. Doufám, že Euro vyhrajeme."

Vyjádřil se mimochodem také k nepříjemným červnovým problémům, které si způsobil u belgického nároďáku. Před utkáním s Estonskem totiž předčasně odjel z reprezentačního srazu, protože podle svých slov v mužstvu necítil dostatečný respekt. Tohle rozhodnutí každopádně nemělo na jeho nynější stanovisko žádný vliv. "Bylo to špatné rozhodnutí. Chtěl bych se omluvit všem spoluhráčům a hlavně fanouškům. Myslím si, že oni byli nejvíce šokovaní," sypal si popel na hlavu.