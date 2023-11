Čtyři cenové kategorie. Po losu začne v sobotu prodej vstupenek na Euro pro české fanoušky

V sobotu večer po losu skupinové fáze mistrovství Evropy v Německu odstartuje prodej vstupenek pro české fanoušky. Příznivci si budou moci pořídit lístky ve čtyřech cenových relacích od 30 eur (729 korun) do 200 eur (4858 korun). Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu.

V sobotu ve 22 hodin po losu začne na webu www.fotbal.cz registrace žadatelů o vstupenky na zápasy českého týmu a potrvá do středy rovněž do 22:00. Pokud bude zájem o lístky převyšovat nabídku, proběhne los. Ve čtvrtek a v pátek rozešle FAČR úspěšným žadatelům unikátní kód, po jehož zadání v systému na portálu organizátora šampionátu UEFA budou moci fanoušci do pátku 15. prosince do 17:00 kupovat vstupenky.

UEFA nabízí lístky ve čtyřech cenových kategoriích za 30, 60, 150 a 200 eur. Pro fanoušky bude k dispozici nejvíce vstupenek v nejlevnější relaci, na většině stadionů půjde o místa za brankami. Případní neúspěšní žadatelé se budou moci zapojit na portálu UEFA ještě do druhého kola.

Česká reprezentace se v sobotu večer v Hamburku dozví trojici soupeřů pro skupinovou fázi a také stadiony, na kterých bude v Německu hrát. Národní tým figuruje ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a má jistotu, že se v základní části vyhne Nizozemsku, Skotsku, Chorvatsku, Slovinsku a Slovensku.