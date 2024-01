Hašek se poprvé sešel s kapitánem Součkem a podnikl inspekční cestu do Německa

Ivan Hašek (60) má za sebou první týden od jmenování novým trenérem české fotbalové reprezentace. Zkušený kouč během něj osobně navštívil kapitána mužstva Tomáše Součka (28) a v dalších týdnech plánuje on a asistenti hovořit s dalšími hráči. Hašek se svými novými spolupracovníky také podnikli inspekční cestu do Německa a prohlédli si hotel a tréninkový stadion, kde budou reprezentanti pobývat během letního mistrovství Evropy. Kouč na webu FAČR uvedl, že se chystá i na soustředění do zahraničí za elitními českými kluby Spartou, Slavií a Plzní.

Hašek si setkání se záložníkem West Hamu Součkem pochvaloval. "Osobně jsme se neznali, ale i zvenku jsem Tomáše vnímal jako velkou osobnost, která všechno podřizuje týmovému úspěchu, což se při naší schůzce jasně potvrdilo. Popsali jsme mu naši vizi i změny, které v reprezentaci plánujeme. Na druhou stranu jsme si samozřejmě rádi poslechli i Tomášovy postřehy," uvedl Hašek.

Kontrola kempu v Hamburku

Po svém jmenování před týdnem ve čtvrtek se v pátek sešel s kolegy a rozdělili si úkoly. V neděli a v pondělí se Hašek spolu s jedním z asistentů Jaroslavem Köstlem, vedoucím týmu Michalem Černým, technickým ředitelem FAČR Erichem Brabcem a bezpečnostním manažerem Jakubem Schořem vypravili obhlédnout místa na předměstí Hamburku, kde bude mít český tým kemp během Eura. Reprezentace odehraje v přístavním městě dva ze tří zápasů ve skupině.

"Zástupci asociace odvedli v prosinci výbornou práci, protože Norderstedt na předměstí Hamburku je kvalitní volba. Je skvělé, že platí několik základních věcí. Hráči se na hotelu musejí cítit dobře, což místo splňuje. Budeme bydlet v klidném prostředí, ale zase ne úplně mimo civilizaci. Pokoje jsou útulné a hotel je vybavený prostory pro regeneraci. Hotelový personál má navíc s fotbalovými týmy zkušenosti a je připravený nám ve všem vyjít vstříc," řekl Hašek.

Připomněl, že tréninkové hřiště je 15 minut cesty autobusem. "Na kvalitu trávníku bude na jaře dohlížet i UEFA. V neposlední řadě budeme mít obrovskou výhodu, že před druhým a třetím zápasem nebudeme muset využít takzvaný transfer hotel. Takže se vyhneme cestování a stěhování spousty materiálu, což nám může ušetřit síly," pochvaloval si Hašek, který na lavičce reprezentace nahradil Jaroslava Šilhavého.

Program českých fotbalistů. Livesport

Výprava za Spartou, Slavií a Plzní

Bývalý svazový předseda si už také stihl prohlédnout NH Hotel na pražském Smíchově, kde národní tým bydlí během srazů. Na konci ledna Hašek s Köstlem vyrazí za třemi nejlepšími českými kluby Spartou, Slavií a Plzní na herní kemp v rámci zimní přípravy, který budou mít všechny týmy na Pyrenejském poloostrově.

"Budeme kontaktovat Spartu, Slavii a Plzeň, které bychom rádi navštívili na jejich soustředěních. V neposlední řadě se také na vlastní oči podíváme na jejich přípravné zápasy," řekl Hašek, který už krátce vedl reprezentaci doby dočasný kouč v pěti zápasech v roce 2009.

Obnovená premiéra na lavičce národního mužstva ho čeká 22. března v zápase v Norsku. O čtyři dny později odehraje české mužstvo druhý z přípravných duelů doma s Arménií.