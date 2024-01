Produktivní Janošek, brankář z Anglie i eso Slovácka. Komu by Hašek mohl dát šanci?

Jedním z úkolů Ivana Haška (60), který byl ve čtvrtek jmenován novým trenérem národního týmu, by mělo být i oživení kádru. Nabízí se jak ti, kteří už v reprezentaci působili, ale z různých důvodů z ní vypadli, tak nové tváře. Livesport Zprávy přinášejí zajímavé hráče, kteří by si v dresu se lvem zasloužili šanci.

Brankář, Ipswich

Má za sebou životní rok. S Ipswichem v létě postoupil ze třetí ligy do Championship a byť The Tractor Boys v posledních týdnech dochází dech, nadále překvapivě figurují na druhém místě tabulky a je v hře o postup do Premier League. Velkou zásluhu na tom má právě Hladký, který je neotřesitelnou jedničkou týmu. Vždyť někdejší brankář Brna či Liberce odchytal v sezoně všechny ligové minuty, volno dostal jen v EFL Cupu.

Ve více než třetině ze 26 odchytaných utkání udržel čisté konto, navíc hraje dobře nohama. Řada fanoušků národního týmu očekávala jeho povolání už na podzim, nicméně Hladký byl někdejším trenérem Jaroslavem Šilhavým opomenut. Šanci by si však rozhodně zasloužil, obzvlášť v momentě, kdy reprezentace nemá mezi třemi tyčemi jasně určenou jedničku.

Záložník, Slovácko

Ligová stálice, která o svých kvalitách přesvědčuje už několik sezon. Ne vždy sice byla Havlíkova forma ideální, ale podzimní část FORTUNA:LIGY mu sedla dokonale. Trenér Martin Svědík ho v poli posunul výš, na pozici desítky. A snad ani on sám nevěřil, jak podařený jeho tah bude. Havlík od té doby režíruje útoky Slovácka. A hlavně je zakončuje, což je něco, co se mu z hloubi hřiště tolik nedařilo.

Blíž k bráně je ohromně nebezpečný, jeho levačka patří mezi nejlepší v lize. Ostatně s 10 góly je momentálně nejlepším střelcem ligy. Navíc prakticky nekazí a v jeho věku u něj nelze očekávat nervozitu. V době koronaviru už si debut v reprezentaci zapsal, bylo to v béčkové sestavě v říjnu 2020 proti Skotsku (1:2). Na jaře by mohl přidat další. Nejenže si to zaslouží, ale hlavně by mohl týmu opravdu pomoct.

Záložník, Breda

Šikovný záložník prošel v mladém věku v Česku mnoha kluby, ovšem nikde výrazněji nepochodil. Až v minulé sezoně v Pardubicích pod Radoslavem Kováčem rozkvetl. Oba si sedli, věděli, co po sobě chtějí. Janošek Pardubice už delší dobu převyšoval, což lze demonstrovat devíti ligovými góly a letním zájmem Baníku a Slovácka. Šikovný záložník se však rozhodl pro neobyčejné řešení, druhou nizozemskou ligu.

Breda se ukázala jako terno. Po 20 zápasech má Janošek na kontě osm branek a pět asistencí, je třetím nejproduktivnějším cizincem v Eerste Divisie a řadí se mezi její nejlepší hráče, vždyť jeho průměrné hodnocení Livesportu je aktuálně na hodnotě 7,6. V dresu jednadvacítky nasbíral 15 startů, do A-týmu ještě nominován nebyl. V současné formě a rozpoložení by si však pozvánku zasloužil.

Záložník, Plzeň

Plzeňský záložník byl ve spojení s reprezentací horkým tématem již na podzim. Ofenzivu Viktorie táhl a k solidním výkonům konečně začal přidávat i čísla. Jaroslav Šilhavý na něj však neukázal. "Nechceme v nominaci skákat z jednoho srazu na druhý, že jeden hráč měsíc zahraje a hned dělat změnu," říkal tehdy. Šulc si jeho slova vzal k srdci a konstatní formu si držel prakticky celý podzim.

Na podzim odehrál 27 zápasů ve všech soutěžích, v lize se trefil osmkrát a přidal dvě asistence, v MOL Cupu skóroval dvakrát ve dvou utkáních a při plzeňské krasojízdě v Evropské konferenční lize zapsal bilanci 2+2. Skvělá čísla, navíc i on se v průměrném hodnocení Livesportu dostal nad známku 7.

Tři možní navrátilci

Jakub Jankto (27), Antonín Barák (29), Pavel Kadeřábek (31)

Nejedná se sice o nové tváře, ale z národního týmu v posledních měsících vypadly. Všichni tři však nastupují ve dvou z pěti elitních evropských lig, byli u postupu na Euro a následné cestě do čtvrtfinále. Zatímco krajní obránce či záložník Hoffenheimu Kadeřábek chybí v týmu z vlastního rozhodnutí, když po minulém Euro ukončil reprezentační kariéru, záložník Cagliari Jankto vypadl z výkonnostních důvodů a středopolař Fiorentiny Barák po neshodách s realizačním týmem.