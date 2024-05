24 jmen pro Euro je v české nominaci jasných, o dvě se ještě hraje, říká asistent Köstl

Velký fotbal nikdy nehrál, trenérskému řemeslu se ale věnuje už 20 let a po štacích v Liberci či Slavii pro něj v lednu začala nová a velmi prestižní kapitola. Jaroslav Köstl (34) se stal asistentem trenéra českého národního týmu. V rozhovoru pro Livesport Zprávy přiblížil přípravy před startem Eura 2024, pohled realizačního týmu na českou hru, i to, jak se v posledních dnech řešila nominace.

U reprezentace jste necelý půlrok. Co se během něj muselo stihnout?

"Bylo to náročné, i když spousta věcí už byla daná, jako třeba základna týmu v Hamburku. Ale museli jsme se tam vypravit a zkontrolovat si, aby všechno bylo v pořádku. Myslím ale, že technický ředitel Erich Brabec a jeho tým to vybrali dobře. Potom jsme jeli do Rakouska vybrat prostředí pro soustředění, do toho samozřejmě začaly zápasy v evropských soutěžích. Objížděli jsme hráče, byli s nimi v kontaktu, což trvá do dneška. A stále sledujeme týmy a kluky, kteří ještě hrají. Byli jsme i na soustředěních Sparty, Plzně a Slavie, kde bylo důležité, pobavit se s trenéry o tom, jak oni vnímají roli svých hráčů. Vedli jsme samozřejmě i dialogy se samotnými fotbalisty. V březnu byl první sraz, takže hlavně před ním to bylo nejintenzivnější."

Navazovali jste na práci trenéra Šilhavého, nebo jste museli stavět svůj tým od základů?

"Změnil se jen ten nejužší trenérský tým, ale to bylo tak jediné, protože ostatní jsou skvělí profesionálové, kteří dál zůstali. Jsou to lidé na svých místech a tím, že se postoupilo na Euro, tak si u toho zaslouží být. Poznali jsme je během březnového srazu a tam byla skvělá atmosféra, i díky nim, všechno fungovalo. Zůstal i videonalytik Honza Bauer, měl zůstat také František Ševinský, který nakonec ale přijal nabídku z Ománu od pana Šilhavého. Ale jinak jsme neměli důvod do ničeho sahat."

Nominace některých zemí už jsou zveřejněné. Kdy se chystá ven ta česká?

"Nominační tisková konference by měla proběhnout v úterý 28. května."

Máte dnes už o všech 26 jménech jasno?

"Mohu prozradit, že máme jasno ve 24 hráčích. Ale samozřejmě se ještě bavíme o nějakých dvou jménech, která jsou na hraně. Je to takový souboj mezi některými hráči a rozhodne asi aktuální forma."

Hráči vědí, jak na tom jsou, případně, že ještě bojují o místo v nominaci?

"Většina z nich ano. I ti, kteří jsou na hraně."

Cítili jste tlak při sestavování nominace? Slyšet je spousta expertů, médií i samotných fanoušků, kteří mají v dnešní době na sociálních sítích dost prostoru na své názory...

"Nevím, jak vnímá tlak hlavní trenér, protože je to šéf se vším všudy. Ale já osobně jsem proti těmhle věcem docela imunní. Tlaky si nepřipouštím, i když se k nám samozřejmě občas něco dostane. Ale není to v nějaké velké míře, která by nás měla ovlivňovat. Myslím, že máme v hlavách jasno a že se od toho dokážeme oprostit."

Před angažmá u české reprezentace jste se znali s Ivanem Haškem?

"Neznali. Vídali jsme se možná jen na nějakých konferencích, ale osobně ne. Ale zajímavé je, že když jsem byl v Bohemians v juniorce, tak jsem si vybral za asistenta mladého Ivana, syna trenéra Haška. Takže ten možná nějaké informace a reference měl. Ale od ledna je to kontakt na denní bázi, ať už na Strahově nebo po stadionech v Česku nebo po Evropě. Ta spolupráce je super a hrozně mě to naplňuje."

Ivan Hašek a Jaroslav Köstl Profimedia

Radim Rulík při sestavování hokejové nominace na domácí MS vsadil na zkušenosti. Hokejové Česko má za poslední dobu nejstarší tým. Hledí se na věk i při sestavování nominace pro fotbalové Euro?

"Nedokážu to srovnávat s hokejem, to je úplně jiné sportovní prostředí. Ale myslím, že to i v té březnové nominaci bylo patrné, že rozhoduje aktuální výkonnost a je nám asi jedno, jestli je hráči 19 nebo 29 let. My tam tehdy měli sedm nováčků. Jednoduše, pokud na to kluci mají, tak proč by v nominaci nebyli? A ještě k tomu asi doplním, že samozřejmě chceme úspěch na Euru - to je jednoznačné. Ale chceme také, aby tým byl úspěšný a dosáhl svého vrcholu postupem na mistrovství světa. Euro je vlastně jen první, ale samozřejmě hodně důležitý krok."

Nejlépe jistě znáte českou ligu. Má v dnešní době už takovou kvalitu, aby dodávala hráče do reprezentace, nebo se neobejdeme bez hráčů z evropských klubů?

"V Česku jsou dnes týmy, které byly ve čtvrtfinále evropských soutěží, takže tu konfrontaci už poznaly. Na druhou stranu, hráči, kteří jsou v zahraničí, si ten přestup nějakým způsobem zasloužili právě výkony v Česku. Byli to nejlepší hráči svých klubů. Myslím, že česká liga určitě dokáže pro národní tým hráče připravit. A ještě k tomu musím říct, že česká liga třeba není kolikrát tak koukatelná, ale je obrovský náročná. Spálila se tu spousta cizinců, poměrně velkých jmen, kteří zářili v jiných prestižnějších ligách. Intenzita té české ligy je opravdu neúprosná."

Možná je ale přece jen cítit hráčský deficit na kreativních pozicích. České přední týmy na těchto postech sází na cizince… Musí se pak i národní tým tvořit trošku jinak?

"Určitě víme, že současnou reprezentaci musíme postavit na nějaké pracovitosti, ochotě podřídit se systému, dát hráčům návod. Do defenzivy jsou věci jasně dané, jsou jasná pravidla, jak se chovat v určitých situacích. Tam neexistuje, že se něco udělá o pět procent jinak. Ale zase na druhou stranu, do ofenzivy je potřeba ukázat kritická místa soupeře a nechat hráčům nějakou volnost v rozhodování a podpořit je. Když ale dnes koukám na mládéžnické reprezentace, tak věřím, že i v české líhni zase brzy budeme mít z čeho brát. Práce s mládeží se za poslední dobu hodně zlepšila."

Máte dnes už nějaký nastavený cíl pro Euro?

"Vnitřně jednoznačně asi cítíme, že takový prvotní cíl je postup ze základní skupiny. Myslím si, že na to jednoznačně máme. Potom je tolik variant dalších zápasů, že je těžké cokoli predikovat. Ale samozřejmě chceme vstoupit do turnaje vítězně a tak nás teď zajímá jen Portugalsko. Co přijde dál, to přijde. Já věřím, že uděláme spoustě lidí radost."

Portugalsko znamená Cristiano Ronaldo. Pořád ho vnímáte jako hráče světové třídy?

"Myslím si, že pořád je to taková persona, že bude hrát. Takže se na to také tak budeme chystat."

Hokejový šampionát zase ukázal, jak jsou Češi skvělí fanoušci. Cítíte, že podobná atmosféra může být i na Euru? Hraje se blízko, v Německu.

"Věřím tomu. Zvlášť ten první zápas v Lipsku je vlastně za rohem. Takže doufám, že nás podpoří co nejvíc fanoušků, že se jim povedlo sehnat lístky, protože to bylo určitě složité. A potom jsou dva zápasy v Hamburku. Jsou to v obou případech nádherné stadiony, na obou jsme se byli podívat, bude to karneval. A já věřím, že s podporou našich příznivců to společně dotáhneme k velkém úspěchu."