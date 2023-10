Nizozemci se trápili v Řecku, zachránil je Van Dijk. Koeman: Chybí nám specialisté

Nizozemsko udělalo v pondělí významný krok v cestě na fotbalové Euro, když v Řecku zvítězilo poté, co Virgil van Dijk (32) proměnil ve třetí minutě nastavení penaltu. V tabulce skupiny B patří Oranjes druhé místo díky lepší bilanci ze zápasů právě s Řeky, které čeká už jen jeden zápas proti jistému vítězi skupiny Francii. Nizozemci před sebou mají ještě dvě utkání proti papírově slabším Irsku a Gibraltaru, postup je tedy v jejich rukou.

Ve 28. minutě mohl hosty poslat do vedení Wout Weghorst, ale jeho pokutový kop zneškodnil brankář Odysseas Vlachodimos. Nizozemský kapitán Van Dijk poté rozhodl rovněž z penalty po faulu na Denzela Dumfriese, který dlouho přezkoumával systém VAR.

"Nemáme specialistu na penalty, rohy ani přímé kopy. Když šel Virgil kopat druhou penaltu, hned jsem si říkal, že tohle nemůže být jeden z těch zápasů, kdy ani tohle nevyjde. On to zvládl dobře a rozhodl," citovala agentura AP trenéra hostů Ronalda Koemana.

Jeho protějšek Gustavo Poyet dostal krátce po gólu červenou kartu. "Co se týče druhé penalty, pokud VAR kontaktuje rozhodčího, v 99 procentech případů to není pokutový kop. A on ji nařídil," neskrýval Poyet kritiku na adresu hlavního rozhodčího Alejandra Hernandeze.

Právě Poyet byl v předchozích dnech spojován s místem na lavičce Irska, které v "béčku" porazilo pouze Gibraltar a nemůže se kvalifikovat na mistrovství Evropy. I Řekové si zkomplikovali cestu k přímému postupu na šampionát, ale na základě umístění v Lize národů mají jistotu účasti ve dvanáctičlenném play off.

Řeky čeká 21. listopadu poslední kvalifikační zápas proti úřadujícím vicemistrům světa. Čtyři dny předtím sehrají přípravný zápas s Novým Zélandem. Nizozemsko se 18. listopadu utká s Irskem a v tomto zápase může zpečetit postup. Kvalifikaci zakončí o tři dny později v Portugalsku proti Gibraltaru.