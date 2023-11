Olomouc hostí souboj o Euro: Češi splní bodem povinnost, Moldavsko čeká zápas století

Čeští fotbalisté v pondělí v závěrečném utkání kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy přivítají v Olomouci Moldavsko, s kterým se v přímém souboji utkají o postup. Domácí tým je jasný papírový favorit, ale atmosféru před rozhodujícím utkáním narušil incident trojice hráčů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, kteří navštívili noční klub a museli opustit mužstvo.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě tabulky na soupeře dvoubodový náskok a k přímému postupu na šampionát v příštím roce jim v posledním letošním zápase stačí uhrát nerozhodný výsledek. Reprezentanti na remízu spoléhat nehodlají a outsidera, s nímž se ale v březnu v Kišiněvě rozešli bez branek, chtějí před vyprodaným stadionem porazit. Moldavané usilují o první účast na závěrečném turnaji.

Národní celek mohl vybojovat postup už v pátek, pokud by zvítězil v Polsku. Ve Varšavě ale jen remizoval 1:1 a ještě potřebuje udělat poslední krok. Český tým je před zápasem na Hané velkým favoritem i proto, že v předchozích třech duelech s Moldavskem neprohrál a neinkasoval, byť v posledním utkání na jaře ho nedokázal porazit.

Poslední zápasy Moldavska. Livesport

Outsider z postsovětské republiky ztrácí po páteční remíze 1:1 s vedoucí Albánií ze čtvrtého místa skupiny na Čechy dva body a postup by mu zajistilo jen senzační vítězství. Třetí Poláci už jsou ze hry venku. Pokud by Šilhavého svěřenci na Hané selhali a utrpěli porážku, čekalo by je play off o šampionát, které už mají přinejhorším jisté.

"Věřím, že poslední krok uděláme, dotáhneme to do zdárného konce a postoupíme na Euro. Říct si, že nám stačí jen remíza, to mi moc nejde z pusy. Stejně se to musí odehrát na hřišti a zvládnout to. Moldavsko dělalo dobré výsledky, Polsku vzalo pět bodů. Určitě si nesmíme myslet, že už je to bez problémů," prohlásil Šilhavý.

Jeho pozice byla po říjnové porážce 0:3 v Albánii v ohrožení, výkonný výbor FAČR ho ale po následné domácí výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy potvrdil ve funkci i na listopadové zápasy. Vedení asociace se bude trenérským postem znovu zabývat po 30. listopadu, kdy Šilhavému vyprší lehce upravená smlouva.

Atmosféru v mužstvu poznamenal noční incident v Olomouci po sobotním přesunu týmu z Varšavy. Zkušení hráči Brabec, Coufal a Kuchta porušili pravidla reprezentace tím, že na Hané vyrazili na diskotéku, kde byli až do ranních hodin, a následně museli opustit kádr. Proti Polsku byli všichni tři v základní sestavě.

Český tým prohrál jediný z letošních devíti zápasů a doma utrpěl za posledních 16 utkání jedinou porážku. V Olomouci se představí po roce od vítězství v přípravě 5:0 na Faerskými ostrovy, ke kterému přispěl hattrickem při reprezentační premiéře útočník Mojmír Chytil.

"Na zápas se moc těšíme. Chceme postoupit na Euro, tak to pojďme všichni dotáhnout společně jako Češi. Hrát na remízu by byla sebevražda," prohlásil obránce David Douděra, který v Polsku nezvykle nastoupil na levém kraji.

Česká reprezentace od rozdělení federace prošla ze všech sedmi evropských kvalifikací a může vybojovat osmou účast na kontinentálním šampionátu po sobě. Jen za samotný start na závěrečném turnaji v Německu by FAČR inkasovala v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun.

Čechům stačí k postupu na Euro bod. Livesport

Moldavané, až 157. tým žebříčku reprezentací FIFA, ještě nikdy nebyli tak blízko k postupu. Tamní asociace označila zápas v Olomouci za utkání "století". Moldavané stejně jako Češi utrpěli v dosavadním průběhu kvalifikace jedinou porážku a mimo jiné dvakrát obrali o body Polsko, s nímž doma zvítězili 3:2 a venku remizovali 1:1. Spoléhají především na útočníka Iona Nicolaescua, autora čtyř branek ve skupině.

Outsider potřebuje k historickému úspěchu na Hané zvítězit, což se mu povedlo v jediném z posledních 16 venkovních zápasů evropské kvalifikace. "Pro nás je úžasné už jen to, že máme před posledním utkáním možnost hrát o postup. Absolutně nemáme co ztratit, necháme na hřišti vše," uvedl trenér Serghei Clescenco, jehož svěřenci jsou v žebříčku reprezentací aktuálně šestým nejhorším evropským týmem.

Šilhavému by měl být k dispozici kapitán Tomáš Souček, jenž v Polsku utrpěl zranění hlavy poté, co do něj v souboji nešťastně kopl protihráč. Osmadvacetiletý záložník dal poslední dvě branky české reprezentace při výhře nad Faerskými ostrovy a remíze v Polsku.

