Skandál českého národního týmu. Co říká na chování Coufala, Brabce a Kuchty Karel Jarolím?

Jarolím o mejdanu reprezentantů: Je to od nich drzost a plivnutí do tváře fanouškům

Šok? To je slabé slovo. Bývalý trenér národního týmu Karel Jarolím (67) nechtěl uvěřit tomu, jaký problém řeší česká reprezentace den před klíčovou bitvou s Moldavskem v boji o postup na Euro 2024. Vladimír Coufal (31), Jan Kuchta (26) a Jakub Brabec (31) prohýřili noc na diskotéce, reprezentace v prohlášení uvedla, že trio porušilo interní pravidla a národní tým okamžitě opouští. "To je neuvěřitelné. To je plivnutí do tváře všem fanouškům, vlastně celému fotbalu,” kroutil hlavou zkušený kouč.

Když zvedl telefon, možná Jarolím čekal, že se budou řešit věci okolo národního týmu. Jakmile bylo jasné, na jaké téma bude odpovídat, lehce zalapal po dechu. "Tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že si to někdo dovolí, vždyť reprezentaci čeká rozhodující zápas..."

Nemohl pochopit chování tria reprezentantů, kteří nastoupili v pátečním kvalifikačním duelu v základní sestavě: "Je to od nich urážka fotbalu!" Jak podle něj trenér Jaroslav Šilhavý zalepí nečekanou díru v sestavě? "Na pozici Coufala bych do hry poslal Douděru, to je jeho místo," nabídl recept Jarolím.

Jarolím je známý tím, že disciplína je u něj jedním z hlavních kritérií. "Vyžadoval jsem po hráčích morálku, to přece není nic zvláštního. Vám by taky určitě takové věci v práci netrpěli," ohrazuje se a vrací se k tématu, kdo by mohl do reprezentační sestavy naskočit. Uvádí jméno sparťana Martina Vitíka. "Sice nehrál, ale s týmem je."

Zápas s Moldavskem sice nebude jednoduchý, zvláště když bude ve hře přímý postup na Euro. Přece jen ale je situace přijatelnější, než kdyby k zápasu na Hanou jelo Španělsko nebo Francie. "Věřím, že i přes tyhle věci to Češi zvládnou. Oslabení je to nepříjemné, ale věřím, že by se zbytek týmu mohl o to víc semknout," predikoval Jarolím.

V posledních týdnech byla v médiích hodně propírána budoucnost kouče Jaroslava Šilhavého u národního týmu. Počin zmíněného tria teď trenérovi zjevně nepomohl. "Je to od hráčů ohromná drzost, ale v dnešní době každý kouká hlavně jen sám na sebe," podotkl Jarolím.

Jistý si je jednou věcí. Když vše dobře dopadne a Češi se na Euro do Německa dostanou, určitě by si nemělo trio hříšníků na šampionátu zahrát: "Tím, co před rozhodujícím zápasem udělali, vlastně dali najevo, že o start na mistrovství ani nestojí. Takže bych s nimi určitě nepočítal."

Zápas s Moldavskem se hraje v pondělí na stadionu Sigmy Olomouc a českému týmu stačí k přímému postupu na Euro i nerozhodný výsledek.