Pouze 23 hráčů na soupisce pro Euro? Je to absurdně málo, kritizuje Koeman regule UEFA

Ronald Koeman by chtěl mít v týmu na Euru 26 hráčů.

Trenér nizozemské reprezentace Ronald Koeman (61) dal po posledním reprezentačním bloku najevo nespokojenost s regulemi UEFA. Někdejší hvězdě Barcelony se nelíbí, že evropská asociace povoluje na zápasy mistrovství Evropy nominovat pouze 23 hráčů. Koeman by tento počet rozšířil o tři fotbalisty.

V rozhovoru pro stanici Nederlandse Omroep Stichting zkritizoval lodivod Oranjes rozhodnutí UEFA, které umožňuje trenérským štábům povolat na Euro pouze 20 hračů do pole a tři brankáře.

"Měli byste mít možnost vybrat jich 26. Přijde mi to absurdní. Viděli jsme, že i v tomto reprezentačním termínu měly všechny týmy opět mnoho zraněných. Blíží se konec sezony, a pokud vám vypadnou další hráči, nemůžete hrát jedenáct proti jedenácti," řekl Koeman po prohře 1:2 s Německem.

Nizozemsko se ve skupině D střetne s Francií, Rakouskem a Polskem. Livesport

"Budu za to lobovat, protože vím, že to tak vidí mnohem více zástupců národních týmů. Mluvil jsem o tom s Julianem Nagelsmannem. Devět dní před prvním zápasem Eura musíte mít definitivní seznam. Ale pokud se něco stane, co potom? Myslím, že je směšné, že může být jen 23 hráčů," dodal.

Nizozemci se již dozvěděli jméno prvního soupeře na Euru, po úspěšném penaltovém rozstřelu ve Walesu a postupu z baráže se jím stalo Polsko. Oba týmy se utkají ve skupině D 16. června v Hamburku.