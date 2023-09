První poločas nám vůbec nevyšel. Nastoupili jsme nervózně, málo pohybu, málo soubojů, řekl Šilhavý

Čeští fotbaloví reprezentanti ve čtvrtém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy doma jen remizovali s Albánií 1:1 a podruhé ve skupině ztratili body. Favorita poslal v Edenu v přímém souboji o první místo ve skupině do vedení v 56. minutě Václav Černý, za 10 minut ale srovnal z jediné střely hostů mezi tyče Nedim Bajrami. Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (28) po utkání v rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že výkon v prvním poločase ovlivnila nervozita z důležitosti utkání. V podobném duchu mluvil i trenér českého výběru Jaroslav Šilhavý (61).

Souček, který měl klíčový podíl na brance Václava Černého, po utkání s Albánií neskrýval zklamání z konečného výsledku. "Jsme zklamaní, protože jsme dneska chtěli vyhrát. Myslím si, že jsme si vytvořili dost šancí, ale skončilo to 1:1, což určitě není výsledek, který jsme chtěli," nechal se slyšet Souček v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

"Hráli jsme tady s Polskem, které jsme porazili a teď jsme na to chtěli navázat. Myslím si, že jsme zaslouženě vedli, měli jsme tam ještě další šance, ale pak jsme bohužel dostali gól. Musíme si zhodnotit, co jsme udělali špatně. Byla tam velká spousta chyb i v útočné fázi, kdy jsme několikrát ztratili balon. Musíme se z toho ponaučit," pokračoval hráč West Hamu United.

Statistiky utkání. Livesport

Čeští fotbalisté vystřelili na branku Albánie hned 11krát, z toho čtyři střely letěly přímo na gólmana Berishu. To Albánci vystřelili na Pavlenku pouze jednou a vytěžili z toho maximum. "Všichni jsme chtěli vyhrát, všichni jsme věděli, jak důležitý zápas to je. Nervozita tam byla už od začátku zápasu, což bylo vidět. Druhý poločas už byl takový, jaký má být. Drželi jsme míč, ale oni to pak trefili z 30 metrů a my dali jen jeden gól," žehral na špatnou produktivitu Souček.

Nervozitu svých svěřenců po utkání potvrdil i trenér Šilhavý. "Věděli jsme, o co hrajeme, že je to důležitý zápas. První poločas nás samotné zaskočil. Nastoupili jsme nervózně, málo pohybu, málo soubojů. První poločas nám vůbec nevyšel," prohlásil zkušený kouč.

Tabulka skupiny E. Livesport

Českého trenéra mimo jiné mrzelo, že po inkasované brance už se hráči nedokázali pořádně vrátit do hry. "Dali jsme dva góly, platil jen jeden. Bohužel jsme v krátkém časovém úseku po naší chybě nabili soupeři na gól a přišlo vyrovnání. My jsme to pak už zpátky nedostali na svou stranu. Je to škoda, protože dnes jsme měli vyhrát. Jednoznačně jsme zklamaní, kluci v kabině mají hlavy dole," prohlásil po zápase Šilhavý.

