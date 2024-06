Zraněného Schicka v neděli čeká magnetická rezonance. Nyní nejsem úplně optimistou, říká Hašek

Nad dalším pokračováním útočníka Patrika Schicka (28) na mistrovství Evropy v Německu visí velký otazník. Nejlepší střelec české fotbalové reprezentace nejspíš kvůli zranění lýtkového svalu nedohrál druhé utkání na turnaji proti Gruzii a v neděli podstoupí vyšetření na magnetické rezonanci. Trenér Ivan Hašek na tiskové konferenci uvedl, že momentálně není úplně optimistou. K závěrečnému zápasu ve skupině proti Turecku nastoupí český tým ve středu.

Schick nejprve v 59. minutě dnešního zápasu v Hamburku srovnal na konečných 1:1 a šestým gólem se osamostatnil v čele tabulky českých střelců na mistrovství Evropy. O necelých 10 minut později si ale sedl na trávník, držel se za lýtko a poté s hlavou v dlaních odkulhal ze hřiště, kde ho vystřídal Mojmír Chytil.

Po utkání Schick hovořil pouze s Českou televizí. "Co se týče mého zranění, budeme se na to muset ještě podívat, ale není to nic dobrého. V tuhle chvíli nemůžu říct, co přesně mi je," řekl český útočník, který si v utkání připsal jubilejní 20. gól za reprezentační "áčko" a je jasně nejlepším týmovým střelcem.

Sestřih zápasu Gruzie - Česko (1:1). Česká televize

Také kouč Hašek připustil, že to s Schickem nevypadá nejlépe. "Zítra půjde na magnetickou rezonanci a uvidíme dál. Bohužel v tuhle chvíli nejsem úplně optimistou, ale tak to prostě je," řekl Hašek.

"Je to klíčový hráč. Je to hráč, který může dát gól z čehokoliv. Ale na druhou stranu máme hráče, kteří tady mohou zastoupit jeho roli. Ať je to (Mojmír) Chytil, (Ondřej) Lingr, (Jan) Kuchta, (Tomáš) Chorý. Máme na tenhle post nějakou náhradu. Dostanou šanci jiní kluci a určitě se taky budou rvát o to, aby tady na turnaji zůstali," doplnil Hašek. Jeho svěřenci si remízou s Gruzií zkomplikovali boj o postup ze skupiny a po dvou zápasech na šampionátu mají jen bod.