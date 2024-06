Trofej pro fotbalové mistry Evropy zavítala v rámci české tour i do sídla Livesportu

Trofej pro fotbalové mistry Evropy zavítala do Prahy. A její druhou a poslední zastávkou v hlavním městě Česka se stalo sídlo Livesportu, kam pohár zamířil z OC Chodov. Tam si ho mohli fanoušci prohlédnout a také se s ním vyfotit, a to po celý pátek a část soboty. Ti, kteří tuto příležitost propásli, a přesto by trofej rádi viděli, ale nemusí zoufat. Představení ikonického poháru bude součástí předzápasového studia nedělního utkání Švýcarsko – Německo, které vám nabídneme na Livesport Zprávách. Trofej se do Česka podívala díky partnerovi UEFA sázkové kanceláři Betano.

Základní údaje o trofeji

Výška: 60 centimetrů

Váha: 8 kilogramů

Materiál: Stříbro s příměsí mědi

Rok výroby: 1960, přepracováno v roce 2008

Historie trofeje: Trofej pro vítěze evropského šampionátu dostala jméno podle prvního generálního tajemníka UEFA Henriho Delaunaye. Poprvé byla vítězi kontinentálního turnaje udělena v jeho premiérové edici v roce 1960. Následně prošla před turnajem v roce 2008 přepracováním, aby vyhovovala novodobým požadavkům a nebyla zastíněna dalšími poháry. Původní trofej tehdy prošla změnami, po kterých je o 18 centimetrů vyšší a dva kilogramy těžší, základní vzhled byl však zachován.

Jména výherců poháru jsou na jeho zadní straně vyryta, a to v anglickém přepisu názvů jednotlivých států – ačkoli jsou uvedeny pod francouzský název trofeje Coupe Henri Delaunay.

Trofej pro vítěze ME při začátku letošního turnaje v Německu. AFP

Trofej si nenechali ujít ani Sivok a Kolář

V Česku trofej kromě sídla Livesportu pobyla také v OC Chodov. Tam se s ní v pátek fotili například bývalí reprezentanté a současní funkcionáři Tomáš Sivok a Daniel Kolář.

"Nejblíže jsem k tomu poháru byl v roce 2012. Fotbal se ale hodně vyrovnává a pro český fotbal je úspěchem, že na Euru je. Vystoupat až na vrchol je obrovsky těžké a já bych to klukům moc přál. Kdyby se něco takového povedlo, to by bylo něco neskutečného," konstatoval trojnásobný účastník mistrovství Evropy a v současné době manažer A-týmu Sparty Sivok s tím, že by byl spokojený, kdyby měl Haškův tým po základní skupině na kontě čtyři body.

Trofej pro mistry Evropy se objevila v Livesportu. Livesport

Sportovní ředitel Viktorie Plzeň Kolář si na evropském šampionátu zahrál dvakrát. "Vždycky to byla čest. Je ale hodně náročné se na Euro připravit. Kluci mají za sebou spoustu zápasů, důležité je načasování formy. Jsem ohromný fanoušek kluků a přeju jim, aby se zadařilo a mohli o tu trofej zabojovat," řekl.

Cest, jak dostat pohár pro mistry Evropy do Česka je hodně omezený. Jednou z nich je samozřejmě vyhrát samotné Euro, o což se Haškův tým momentálně snaží. "To je jednoznačná cesta," usměje se Roman Maco, country manažer společnosti Betano, která je partnerem UEFA. "Zrovna ve čtvrtek bylo výročí, kdy evropský šampionát vyhrálo v roce 1976 Československo," naznačuje, že i tato cesta je možná.

Tentokrát za návštěvu slavné trofeje ale může právě Betano. "Jsme partnerem UEFA, což je pro nás samozřejmě velká čest. Byli jsme i partnerem MS v Kataru a spolupráce na globální úrovni funguje i dál. Jsme partnerem Eura, a to nám dává určitě možnosti prezentace poháru přímo v Čechách," tvrdí.

Samozřejmě to není jen tak, je třeba splnit celou řadu povinností. "Je okolo toho hodně papírování, musíte zajistit security, máme na pohár zamykací truhlu, máme ochranku. To všechno je třeba, abychom mohli dostat trofej do Čech," prozrazuje Maco s tím, že Česko je pátou zemí, kde se pohár ukázal. Byla Rumunsku, Řecku, Portugalsku a Německu. "Tour bude pokračovat, aby vrátila zpět na finále do Berlína 14. července," dodává.