Staněk, nebo Mandous? Expert Blažek by vsadil na jedničku Plzně. Má víc zkušeností, říká

Klíčová bitva o postup na Euro 2024 se blíží. Češi už v pátek nastoupí v Polsku a pokud vyhrají a soupeř z Moldavska klopýtne, klidně mohou už před koncem kvalifikace slavit postup. Poláky už sice tamní tisk odepisuje, stejně ale budou hrát o naději a dá se čekat, že budou chtít doma svěřencům Jaroslava Šilhavého pořádně zatopit. Češi však před duelem ve Varšavě řeší pozici brankáře. Kdo by měl v ostře sledovaném duelu hájit českou branku, nad tím se zamyslel bývalý reprezentační gólman Jaromír Blažek (50).

Možná je to pro trenéry reprezentace jeden z největších rébusů posledních týdnů. Koho v prestižní a důležité kvalifikační bitvě poslat mezi tyče? Jiří Pavlenka, kterému se poslední vystoupení v národním dresu úplně nepovedlo, je zraněný. Realizační tým tedy musí vybírat mezi plzeňským Jindřichem Staňkem a Alešem Mandousem. Třetím do party je Matěj Kovář, u kterého se však nepředpokládá, že by měl šanci probít se do základní sestavy.

Zkušenosti ve prospěch Staňka

"Mám rád oba dva. Staněk i Mandous jsou kvalitní," zní první Blažkova odpověď. Jenže do branky půjde v pátek večer jen jeden ze zmíněného dua. Nakonec se bývalý sparťan rozhodne, že kdyby bylo na něm, do branky by šel Staněk. "Má víc zkušeností s těžkými zápasy," nachází hlavní důvod, proč dal přednost opoře západočeské Viktorie.

Na druhou stranu vnímá, jak důležitou postavou je Mandous pro Slavii. Vyniká dobrou rozehrávkou, při níž takřka nechybuje. Pro sešívané je velkou oporou, v některých situacích supluje chybějícího leváka na místě stopera. "Za mě je zaslouženě ve Slavii jedničkou, je lepší," tvrdí přesvědčivě Blažek. Mandous odchytal v kvalifikaci duel proti Faerským ostrovům, který Češi vyhráli těsně 1:0. Proti silnějším soupeřům se zatím vždy musel smířit s pozicí poraženého. Od Skotska i Španělska inkasoval dvě branky.

Porovnání českých gólmanů. Livesport

Staněk v posledním ligovém utkání dostal od Slovácka čtyři branky, navíc po zranění chytá v helmě. Nic z toho ale expert nevidí jako problém. "Viděl jsem ten ligový zápas a Staněk za góly nemohl. Na celou Plzeň přišla slabší chvíle. Prostě nemají kádr, aby mohli hrát obě soutěže," nemazlí se bývalý sparťan s konkurentem ze Štruncových sadů.

Opora Viktorie platí za bojovníka, který se nebojí a odvážnými zákroky pomáhá týmu. Je obrovskou jistotou. Je na čase zlomit nepříznivou bilanci, kdy národní tým se Staňkem v brance ještě nevyhrál a gólman neudržel ani jedno čisté konto.

Lewandowski sám nic nezmůže

Na připomínku, že gólman může očekávat, že si na polské půdě pořádně zachytá, odpoví Blažek nesouhlasně. "To nevím. Třeba jim dáme trojku a bude vymalováno. Poláci určitě nejsou v optimální pohodě," myslí si.

Nic na jeho názoru nezmění ani fakt, že na hrotu polské sestavy bude obávaný kanonýr Lewandowski. "Sice tam bude, ale sám nic nezmůže. Sám nás neporazí," věří bývalý gólman.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport.

A jak vidí postupové šance české reprezentace? "Byl bych rád, aby bylo jasno už v pátek. Budu věřit, že to s postupem dopadne. To bychom ale měli věřit všichni," dodává.