Poslední tři soutěžní bitvy Čechů s Poláky: Nulový Lewandowski, pokaždé výhra a skóre 6:1

Pokud by si mohli čeští fotbalisté vybrat ideálního soupeře pro těžké chvíle, byli by jejich páteční oponenti Poláci vážnými aspiranty. Národní tým proti nim uspěl ve všech třech předešlých vzájmených soutěžních utkáních, dominanci pak zvýrazňuje celkové skóre z oněch bitev: 6:1 ve prospěch hráčů se lvíčkem na prsou. Jaké tyto zápasy byly?

Konečné pořadí ve skupině: 3 – 5.

Ani jednomu z týmů se kvalifikace na mistrovství světa v Jihoafrické republice nevydařila. Pro Čechy dopadla nejhůř za předchozích 12 let, když ani neprošli do baráže. Poláci dokonce skončili v tabulce druzí od konce, vedle dvou povinných vítězství nad San Marinem už porazili jen doma výběr Petra Rady… V odvetě na Letné už byl na české lavičce Ivan Hašek, tým na poslední chvíli alespoň zařídil, že kvalifikace nedopadla úplnou blamáží.

Otrávení fanoušci však dali svůj postoj najevo, na zápas jich přišlo jen o něco víc než 14 tisíc. Národní celek měl ještě teoretickou naději na baráž, kterou podpořili svými góly ve druhém poločase Necid a netradičně hlavou Plašil. Jenže pár minut po zápase přišla z Bratislavy smutná zpráva: Slovinci tam vyhráli a bylo po všem…

Střely mimo v 1. poločase: 1:7.

Před závěrečným zápasem základní skupiny evropského šampionátu bylo jasné – kdo zvítězí, postoupí. Nakonec si šťastnou kartu vytáhli Češi. A to přesto, že nastoupili bez zraněného kapitána Rosického. Navíc jim jejich vlastní fanoušci nevěřili. Na vyprodaném stadionu ve Vratislavi byli domácí zprvu jako vítr. Ovšem své akce nebyli s to kloudně zakončit. Ani věhlasný kanonýr Lewandowski ne. Jako by byli svázáni tíhou okamžiku.

Soupeř to postupně vycítil a byl lepší. Jeho snahu korunoval v 72. minutě Jiráček, jenž se v šestnáctce zbavil obránce a napálil míč k tyči. Se spoluhráči pak přežil v nastavení klinickou smrt, když Michal Kadlec vyhlavičkoval míč mířící do prázdné branky. Bílkovi hoši šli dál, domácí skončili na turnaji, jejž společně s Ukrajinou pořádali, neslavně už po povinném programu…

Úspěšné přihrávky: 198:435.

Jako by Poláci zůstali duchem v kabině. Už po 130 vteřinách úvodního klání nynější kvalifikace totiž na Letné prohrávali 0:2. Nejdřív se ve 27. sekundě postaral o nejrychlejší gól v historii samostatné české reprezentace hlavou Ladislav Krejčí, vzápětí zvýšil náskok Čvančara. A když se po hodině hry trefil i třetí aktuální sparťan v sestavě Kuchta, nebylo o vítězi pochyb. Přitom Poláci dorazili do Prahy s čerstvou vizitkou osmifinalistů mistrovství světa.

Ovšem také s novým koučem. Fernando Santos pak po nejhorším debutu své dlouhé a úspěšné kariéry prohlásil, že nic v utkání nešlo podle plánu. Jeho protějšek Jaroslav Šilhavý rozdával úsměvy na všechny strany a uprostřed euforie mírně zanikla jeho výzva, aby tým potvrdil úspěch v následujícím utkání v Moldavsku...