Koho nasadit na Poláky do útoku? Mikolanda radí klasickou devítku a k ní Kušeje s Černým

Českou reprezentaci dělí krůček od postupu na Euro 2024. Rozhodnout o tom, zda si tým kouče Jaroslava Šilhavého (62) zahraje na šampionátu v Německu, může už páteční duel v Polsku. V případě neúspěšného vystoupení by pak přišel opravný pokus v pondělí v Olomouci proti Moldavsku. Rébus, jak bude vypadat složení ofenzivy v klíčových zápasech, se pro Livesport Zprávy pokusil rozebrat Petr Mikolanda (39), bývalý prvoligový hráč a nyní trenér.

Konkurence v nominaci národního týmu je v ofenzivní řadě poměrně velká. K dispozici jsou Jan Kuchta, Tomáš Chorý, Vasil Kušej, Tomáš Čvančara, Václav Černý, Adam Hložek a Mojmír Chytil. Mezi střelce se o víkendu zapsali Chorý, Čvančara a Kušej. Černý se ze vstřelené branky radoval naposledy 5. listopadu. Hložek o čtyři dny dřív (1. listopadu), Chytil (29. října) a Kuchta (8. října).

Mikolanda si nejprve oddechne, že ve složité chvíli není na místě kouče, ale pak jde sám s kůží na trh. "Kuchtu bych dal na klasickou devítku. A k němu na kraje dva rychlostní typy – Kušeje a Černého," prozradí, koho by v Polsku sám nasadil do hry.

Problémem je herní vytížení

Na druhou stranu si dobře uvědomuje, že proti Polsku nevsadí Češi na ofenzivní a otevřenou partii. "Soupeř je v pozici, že musí vyhrát. My víme, co potřebujeme uhrát a nebál bych se toho ani za cenu třeba ošklivého fotbalu," odkrývá karty expert.

Pochopitelně vnímá fakt, že ne všichni nominovaní ofenzivní hráči mají na klubové úrovni dostatečné herní vytížení. "Problém to samozřejmě je. Ale Kuchta hraje pravidelně, Kušej také a Černý, jak ho znám, ten je schopný udělat vždycky něco výjimečného," obhajuje svou volbu Mikolanda.

Aktuální tabulka skupiny E. (15.11.) Livesport

Na domácí půdě pomohly Česku v duelu s Polskem rychlé góly. V odvetě budou na tahu domácí. Situace ve skupině sice nahrává českému výběru, ale… "Poláci se budou chtít ukázat, jsou hodně namotivovaní, takže bych se nedivil, kdybychom hráli v nižším bloku," domnívá se. Stejně jako fanoušci věří, že by se Čechům mohlo povést dotáhnout postupové snažení do konce už v pátek večer.

Proti Moldavsku s Chorým

Jenže, co když to neklapne. Jak to bude podle experta vypadat v pondělí proti Moldavsku? "Když bude rozhodnuto, tak by v Olomouci měli hrát Chytil a Chorý," prozradí Mikolanda svou volbu. Neměnil by ji, ani kdyby se hrálo na Hané vabank. "Nebál bych se dát na hřiště Chorého, o kterého si můžeme na hrotu narazit balon," míní odborník.

Z nominovaných útočníků se prý dostane do hry i Tomáš Čvančara. "Nebyl v nominaci hned, tak mi to vychází, že se na hřiště dostane jako střídající hráč. Ale pozor, ona ho ta pozice namotivuje, může být důležitý. Za sebe bych mu šanci určitě dal," prozrazuje Mikolanda.

Poslední zápasy české reprezentace. Livesport

A co říká na to, že se poslední duel kvalifikace o postup na EURO 2024 bude hrát v Olomouci a nikoliv v hlavním městě? "Možná už se čekalo, že teď na konci bude postup hotový. Ale já si myslím, že nám to tam bude sedět. Hřiště je tam úžasné, mělo by nám pomoci při snaze hrát rychlý a kombinační fotbal," věří Mikolanda, že Češi nejpozději na Hané dorazí do postupového cíle pro šampionát v Německu.

Jaká bude realita se ukáže ale až v dalších dnech.

Přehled zápasu Polsko – Česko (20:45, 17. listopadu)