Definitivní konec Ranieriho? Cagliari znamená konec mého cyklu, loučil se italský kouč

V duchu jednoho velkého loučení se nesla čtvrteční předehrávka posledního kola letošní sezony Serie A. Cagliari doma nakonec podlehlo Fiorentině 2:3 a středem pozornosti byl Claudio Ranieri (72). Pro velezkušeného trenéra se jednalo o poslední zápas ve funkci, alespoň na klubové scéně.

Sardinský celek v domácím prostředí dohnal jednobrankové manko a ještě dvě minuty před koncem druhé půle vedl. Následně srovnal Nicolás González a ve třinácté minutě nastavení rozhodl z penalty Arthur Melo. Tou dobou ovšem už pozornost všech směřovala na zkušeného kormidelníka.

"To, čeho jsme dosáhli, jsme dokázali společně, bez vás by to nešlo," poděkoval na rozloučenou fanouškům.

"Dobrá práce, chlapci. Fanoušci nám vždycky zůstali nablízku, a to i když se nedařilo. Neustále nás podporovali a měli hlavy nahoře. Když tihle chlapci nastoupí na hřiště, tak neustále myslí i na své příznivce a na strasti, kterými si procházejí. A podpora ze strany fanoušků je tím nejlepším osvěžením, jakého se fotbalistovi může dostat, věřte mi," pokračoval.

Ranieri v Cagliari poprvé působil už v roce 1988, kdy ho ze Serie C1 dovedl až do nejvyšší soutěže, před rokem a půl se vrátil a následoval další postup do Serie A. Mezitím si na své konto připsal řadu prestižních angažmá a vedl Neapol, Fiorentinu, Atlético Madrid, Valencii, Chelsea, Parmu, Juventus, AS Řím, Inter Milán, AS Monaco nebo Sampdorii a v neposlední řadě také Leicester, s nímž senzačně získal anglický titul.

"Bylo to skvělé, děkuji všem. Hráli jsme dobře, vytvořili si spoustu šancí a rozloučili se báječným výkonem," hodnotil Ranieri čtvrteční duel. "Díky hráčům budu mít krásné vzpomínky, Cagliari znamená konec mého cyklu. Bylo mi ctí pracovat ve světě fotbalu jako trenér, navíc tak dlouho, užil jsem si spoustu zábavy. Leicester a nejlepší angažmá? Cagliari je Cagliari..." řekl na závěr.

Ranieri už nikdy neusedne na lavičku žádného klubu, o definitivní sbohem by se ovšem jednat nemuselo. Podle některých zpráv není vyloučeno působení u nějaké reprezentace, s mezinárodní úrovní má zkušenosti díky roku 2014, kdy trénoval Řecko.