AC Milán bude hledat nového trenéra, vedení klubu se rozloučilo s Piolim

Očekávané prohlášení v pátek ráno poslalo do světa milánské AC. Na lavičce italského velkoklubu nebude pokračovat Stefano Pioli, vedení se s 58letým koučem po posledním utkání sezony rozloučí a bude hledat náhradu.

Pioli se kormidla ujal v říjnu 2019 a v sezoně 2021/22 své svěřence dovedl k zisku mistrovského Scudetta. O jeho chystaném odchodu se mluvilo již několik měsíců a od pátečního dopoledne je jisté, že jeho posledním zápasem ve funkci bude zítřejší utkání proti Salernitaně.

"AC Milán a Stefano Pioli oznamují, že se jejich cesty po letošní sezoně rozejdou," sdělil klub v oficiálním prohlášení.

"Stefano Pioli a jeho spolupracovníci si zaslouží srdečné poděkování za práci, kterou zde během uplynulých pěti let odvedli a jejímž výsledkem nebyl jenom mistrovský titul, ale také opakovaný návrat do Ligy mistrů. Stefanova profesionalita a lidskost vedly ke zlepšení celého týmu, od prvního dne ve funkci zastával klubové hodnoty," stojí dále v prohlášení.

"Stefano Pioli vyjádřil svou vděčnost za možnost stát se součástí historie AC Milán. Je hluboce vděčný vedení a všem fanouškům za jejich podporu. Právě příznivcům patří jeho zvláštní poděkování," oznámil dále klub.

Rossoneri letos skončí v Serii A na druhém místě za svým městským konkurentem Interem. V podzimní části nedokázali postoupit do osmifinále Ligy mistrů, v jarní části Evropské ligy vypadli ve čtvrtfinále. Otázka osmapadesátiletého stratéga začala ohýbat kuloární scénu v posledních pár měsících, přestože jeho smlouva měla být platná ještě do následující sezony.

Fonseca jako náhrada?

Pioli je po rozkolu s AC Milán spojován s možným přestupem do Neapole či do Boloni, kde už mimochodem oficiálně nefiguruje Thiago Motta. Italský vicemistr pak má políčeno především na Paula Fonsecu, jenž je aktuálně zaměstnán v Lille. Portugalec v Ligue 1 neudržel se svým mužstvem v závěrečném ligovém kole třetí pozici na úkor Brestu, nemá tak jistotu, že by v příští sezoně trénoval skupinovou fázi Ligu mistrů. Dogy totiž budou muset absolvovat předkola.

Sám jednapadesátiletý lodivod před minulým víkendem nepřímo potvrdil, že jeho budoucnost u LOSC je nejistá. AC Milán se mimochodem v případě dalších jednání nebude muset domlouvat s francouzským celkem na výši odstupného, neboť Fonseca má na severu Francie kontrakt jen do konce června. "Příležitost zahrát si Ligu mistrů je důležitým faktorem. Ale musím myslet i na jiné záležitosti. Rozhodnu se až po zápase s Nice, je potřeba si vše projít hlavou," vzkázal novinářům před vystoupením proti OGC, po němž Lille ztratilo jistotu hlavní části milionářské soutěže.