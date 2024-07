V budoucnu se vrátíme silnější, řekl Koeman po vyřazení na Euru. S penaltou nesouhlasil

Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman (61) byl navzdory středeční semifinálové prohře 1:2 s Anglií na mistrovství Evropy v Německu na své svěřence hrdý. Na tiskové konferenci ocenil bojovnost hráčů "Oranje". Přiznal, že s neúspěchem se kvůli rozhodující inkasované brance v závěru utkání vyrovnává o to hůř. Rovněž nesouhlasil s penaltou, z níž kapitán Albionu Harry Kane vyrovnal na 1:1.

"Jsem zklamaný z konečného výsledku, protože to pro nás začalo dobře," řekl Koeman. Jeho výběr šel do vedení už v sedmé minutě zásluhou Xaviho Simonse, v 18. minutě ale srovnal z penalty Harry Kane poté, co ho obránce Denzel Dumfries zasáhl ve vzduchu nohou do kopačky. Hlavní sudí Felix Zwayer nařídil pokutový kop až po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů.

"Jakožto bývalý obránce se ptám, co mohl v té pozici (Dumfries) dělat? Snažil se zastavit míč. Tím, že za to nařídíte penaltu, mu říkáte, že nemůžeme hrát pořádně fotbal," uvedl Koeman.

Sestřih zápasu Nizozemsko - Anglie (1:2) Česká televize

Zápas směřoval do prodloužení, jenže s vypršením základní hrací doby poslal Anglii do finále střídající Ollie Watkins. "Cítili jsme, že posledních 20 minut jsme byli lepším týmem, víc jsme útočili. A najednou vstřelili parádní gól a byl konec. S tím se těžko vyrovnává," prohlásil Koeman.

Nizozemci postoupili do semifinále ME po 20 letech, na druhé evropské finále v historii však nedosáhli. "Měli bychom být pyšní, protože jsme v posledních týdnech dosáhli na spoustu věcí. Po tom, jak hráči bojovali až do konce, nelze nikoho kritizovat. Bojovali jsme jako lvi. Potřebovali jsme jen trochu víc vyrovnanosti, v tom si Anglie vedla lépe, takže jí patří gratulace," mínil mistr Evropy z roku 1988.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Svým hráčům poděkoval. "V něco věřili a dobře se na to dívalo, i když teď už to nic nezmění. S tím pocitem už nic nezmůžeme, v budoucnu se ale vrátíme silnější," podotkl bývalý hráč a kouč Ajaxu Amsterdam, PSV Eindhoven či Barcelony.

Myšlenky už začal směřovat k mistrovství světa 2026. "Věřím, že náš tým má na víc, navíc se k nám časem připojí další hráči. Ne všichni byli po zdravotní stránce schopní hrát," řekl Koeman s narážkou na záložníky Frenkieho de Jonga a Teuna Koopmeinerse, kteří o Euro přišli kvůli zranění.

"Pracovali jsme tak, jak jsme měli, což bylo důležité, a našli jsme cestu, po které budeme pokračovat. V některých ohledech se musíme zlepšit. Myslím si ale, že jsme byli blízko finále. Skvělá mentalita, týmový duch... Kéž bych mohl vidět hráče ve finále... To ale není možné. A je mi to moc líto," uvedl Koeman.