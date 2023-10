Vyspělost, kvalita, agresivita. Děsivé, že mu je teprve 20 let, říká Trippier o Bellinghamovi

Před kvalifikačním zápasem o postup na Euro 2024 proti Itálii prohlásil anglický obránce Kieran Trippier (33), že Jude Bellingham (20) by mohl národnímu týmu dodat tolik potřebnou jiskru.

Bellingham je od svého příchodu do Realu Madrid na konci přestupového období ve skvělé formě a v prvních deseti startech za svůj nový tým ve všech soutěžích vstřelil stejný počet gólů.

"Může být rozdílovým hráčem. V tak mladém věku, s vyspělostí, kvalitou a agresivitou, jakou má, nahání strach. Není překvapením, jaké standardy v Madridu nasadil. Je vidět, že hraje uvolněně, a hráči kolem něj ho dělají ještě lepším. Děsivé je, že je mu teprve 20 let," řekl Trippier novinářům.

Následně dodal, že Anglie udělala od mistrovství světa 2018 obrovský pokrok: "Prohráli jsme ve finále mistrovství Evropy, ale nejdůležitější je, že postupujeme a daří se nám. Střílíme góly z různých pozic. Jude, James Maddison, Bukayo Saka a Phil Foden jsou stále mladí, ale v určitých momentech dokáží změnit průběh zápasu."

Henderson je charakter a vůdce

Trippier se také zastal svého spoluhráče Jordana Hendersona, kterého angličtí fanoušci vypískali během pátečního přátelského utkání proti Austrálii poté, co na začátku tohoto roku přestoupil do saúdskoarabského klubu Al Ettifaq.

"Jako hráči držíme při sobě. S Hendem se potkávám každý den. Je to neuvěřitelný charakter a vůdce - je takový, ať už hraje, nebo ne. Je to neuvěřitelný člověk, kterého můžeme mít v šatně. Dbá na to, aby všichni trénovali správným způsobem. On určuje standardy."

Anglie se v úterý na stadionu ve Wembley utká s Itálií. Tým z Apeninského poloostrova ztrácí na lídra skupiny C tři body. Na stejné pozici je i Ukrajina, která však již odehrála o jeden zápas více.