Bowen o reprezentaci: Wembley je vrchol. Absence v Kataru mě zklamala, ale hraju s úsměvem

Když se nevešel do nominace na loňský světový šampionát, byl obrovsky zklamaný. Jarrod Bowen (26), který je ve West Hamu spoluhráčem Tomáše Součka (28) a Vladimíra Coufala (31), ale na anglický dres nezanevřel. Naopak. Absenci v Kataru přeměnil v motivaci, která ho přiměla hrát dle jeho vlastních slov nejlepší fotbal v kariéře, díky čemuž si opětovně vysloužil pozvánku do reprezentace Three Lions.

Bowen oblékl reprezentační dres ve čtyřech případech, pokaždé v červnové (2022) Lize národů, kterou bral trenér Albionu Gareth Southgate jako přípravu na Katar. Ani jeden ze zmíněných zápasů však Anglie nevyhrála, v tom posledním dokonce vyhořela doma s Maďarskem 0:4, přičemž ofenzivní univerzál West Hamu šel ze hřiště už o poločase.

I přesto ho následná absence v týmu pro světový šampionát mrzela. "Byl jsem zklamaný, že jsem chyběl, ale stalo se," řekl novinářům po úterním tréninku v St George's Parku. Právě nedaleko Burtonu se Three Lions, jejichž součástí Bowen protentokrát je, připravují na páteční přátelský duel s Austrálií a úterní kvalifikační bitvu s Itálií.

Kariéra Jarroda Bowena. Livesport

"Musel jsem se s tím vyrovnat a jediné, co jsem mohl udělat, bylo pokračovat na úrovni, na které vím, že můžu hrát. Měl jsem opravdu dobrou předsezonní přípravu, odehrál jsem několik dobrých zápasů, dával sem góly," zmínil Bowen dobré období před aktuální sezonou. "Z každého zápasu, který odehrajete, si můžete vzít sebevědomí a impuls," dodal.

"To bylo vše, co jsem se snažil dělat. Pokračoval jsem v hraní s úsměvem na tváři, protože vím, že právě to ze mě dělá dobrého hráče," vyprávěl bývalý střelec Hull City.

V posledních dnech má důvod k mimořádně širokému úsměvu. Angličan totiž ve čtvrtek obdržel od Southgatea pozvánku do reprezentace, načež v neděli podepsal novou smlouvu s Hammers.

Podle klubového webu se spoluhráč českých reprezentantů Vladimíra Coufala a Tomáše Součka upsal Kladivářům do roku 2030.

Program anglické reprezentace. Livesport

Ze svého pohledu skvělý týden může rodák z Leominsteru završit vystoupením ve Wembley. "To by byl vrchol," dojal se Bowen. "Jako malý kluk sníte o tom, že budete hrát za svou zemi, ale nemyslíte si, že se to skutečně stane. Teď jsem tady, chci hrát ve Wembley a doufám, že k tomu dostanu příležitost," přeje si čtyřnásobný reprezentant.

Bowen přišel do West Hamu před třemi lety z Hullu. Dosud za londýnský celek odehrál 167 zápasů a dal v nich 45 branek včetně rozhodujícího gólu v červnovém finále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou. V aktuálním ročníku Premier League je s pěti góly nejlepším střelcem svého týmu.