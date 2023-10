Zázrak jménem Albánie? Brazilský kouč je nadšený z databáze hráčů, střelce našel v Koreji

Zatímco česká reprezentace poslední dobou tápe a neví kudy z bláta ven, fotbalová Albánie jede na euforické vlně. Vítězství 3:0 nad výběrem Jaroslava Šilhavého (61) je i dílem nové filozofie, kterou nedávno nastavil tamní fotbalový šéf Armand Duka (61). Přivedl brazilského trenéra a po celém světě začal hledat hráče s albánskými kořeny.

Od chvíle, kdy obchodník a absolvent ekonomie na univerzitě v Tiraně Armand Duka dostal důvěru řídit albánský fotbal, dbal na jednu podstatnou věc. Pokaždé chtěl mít u národního týmu cizince. Posledním Albáncem, který měl tu čest vést Orly, byl v dubnu roku 2002 Sulejman Demollari.

Pak se u kormidla střídala velmi zajímavá jména. Prvním byl Ital Giuseppe Dossena, po něm přišel Němec Hans-Peter Briegel. Následovali Chorvat Otto Barič či Nizozemec Arie Haan. Pět let vydržel na postu Ital Gianni de Biasi, který malou a hrdou zemi v roce 2016 poprvé přivedl na fotbalové Euro. Dva roky pak tým koučoval jeho krajan Cristian Panucci a loni v listopadu skončila více než tříletá mise dalšího Itala Edoarda Reji.

Jenže pořád to nebylo to pravé, a tak zničehonic přišla sázka na Brazilce Sylvinha. Psal se 9. leden 2023, kdy se bývalý uznávaný levý bek Arsenalu či Barcelony pustil do práce.

Do Tirany ale nepřijel sám, jako své asistenty si vybral bývalého argentinského obránce Manchesteru City Pabla Zabaletu a někdejšího záložníka Middlesbrough krajana Dorivu. Ten sice neměl ideální reference po nevydařených angažmá v Lyonu a Corinthians, Sylvinhova důvěra ale převážila.

Povinnost žít v Albánii

Jako první věc, kterou Sylvinho udělal, bylo to, že se do Albánie přestěhoval. "Musím být v Tiraně, protože právě tam se bude rozvíjet naše práce," sdělil muž, který tři roky působil jako asistent trenéra Titeho u brazilského národního týmu.

První ostrý start nevyšel, neboť jeho tým prohrál v Polsku 0:1. I skeptičtí fanoušci ale nový realizační tým za předvedený projev chválili. Albánie totiž hrála agresivní fotbal a tým Polska hasil problémy častými fauly. Sylvinhův nově postavený celek zahrával 21 přímých kopů proti 11 polským. "Měli jsme šance uhrát lepší výsledek. Ale nejdůležitější věc, kterou jsme při debutu získali, byl pocit, že máme důvěru hráčů. Okamžitě pochopili, co chceme," vysvětloval Brazilec.

Zvláštní je to, že Albánie pod jeho vedením nehrála jediný přípravný zápas. Všechny bitvy byly na ostro. Neprohrála ale ani v jednom z pěti následných utkání. Jediný bod ztratila v Česku.

"Samozřejmě, že chceme mít dobrou organizaci hry, tvořit dobře rozehrávku a střílet krásné góly, ale především trvám na tom, že tento tým si potřebuje zachovat svou identitu – tedy bojovnost. Vůle, odhodlání a zvláštní přístup ke každému zápasu. To je něco, co hráči pochopili hned od začátku," vyprávěl Sylvinho.

Střelec z Koreje

Práce u národního týmu Albánie u něj ale překračuje trenérskou roli a mimo zápasy se stal také skautem a manažerem. Už pod dřívějšími italskými trenéry se totiž začalo pátrat po světě po hráčích, kteří mají albánské kořeny. Tak se dostal mezi Orly rodák z Londýna a současný hráč Chelsea Armando Broja. V Albánii domácí soutěže nikdy nehrál, vyrůstal na Britských ostrovech.

"Hodně cestujeme a setkáváme se s hráči. Ale hlavně čerpáme z neuvěřitelné databáze, kterou vede albánský fotbalový svaz. Ta je naprosto neocenitelná! Kdybychom ji neměli, zřejmě bychom nenašli třeba Jasira Asaniho," říká Sylvinho.

Řeč je o fotbalistovi, který svými střelami z dálky v kvalifikačnéch bojích nachytal jak Wojciecha Szczesneho, tak i Jiřího Pavlenku. Asani se narodil v Makedonii, doma v Albánii se ale objevil jen na dvě sezony v klubu Partizani Tirana. Jinak působil ve Švédsku a dnes hraje za jihokorejský Gwangju FC.

"Hledali jsme pravé křídlo, které hraje levou nohou a našli jsme Asaniho. To, co jsme viděli, se nám okamžitě líbilo. Byl prostě skvělý," vypráví brazilský trenér Albánců o vydařeném skautingu. Asani debutoval právě při prvním zápase Sylvinha, od té doby nevynechal jediný zápas a třikrát skóroval.

Volání po domovu

"Po celém světě žijí miliony Albánců. A naší filozofií je, přilákat hráče naší prací. Chceme, aby za nás mluvily výsledky, projekt i struktura, kterou budujeme. Věřím, že se dotýkáme srdcí a duší albánských hráčů v zahraničí, a ti sami ucítí volání po návratu domů," přeje si brazilský trenér Albánie.

Cesta, kterou Albánie zvolila, se zdá úspěšná. Balkánské zemi chybí po triumfu nad Čechy už jen jedno vítězství k potvrzení postupu na Euro 2024. A o tom, že se národní tým stal hitem, svědčí i fakt, že 21 tisíc vstupenek na stadion Air Albania na čtvrteční zápas s Čechy se vyprodalo za jediný den.

Přehled utkání Albánie – Česko 3:0