ŠESTKA: Veselého návrat do Bělehradu, Schickův restart i jedinečná šance pro Bilbao

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 17. října

Partizan Bělehrad – FC Barcelona (18:25, Premier Sport 2)

V prestižní basketbalové Eurolize (obdobě fotbalové Champions League) dojde na souboj gigantů. Úřadující mistr Jadranské ligy a její aktuální lídr Partizan vyzve španělské šampiony z Barcelony. A také vedoucí tým Euroligy, neboť katalánský klub uspěl v dosavadních obou utkáních nového ročníku. Nejdřív zdolal turecký Anadolu Efes, pak zvítězil na palubovce Olympiakosu. Partizan naopak utržil porážku na hřišti Maccabi Tel Aviv.

A favoritem není ani v tomto duelu. Vždyť Barcelonu naposledy porazil v soutěžním klání před dlouhými 13 lety, a to ještě v prodloužení. Tehdy v dresu vítězů zářil Jan Veselý, v utkání se 13 body nejlepší střelec týmu. Teď hájí barvy soupeře a comeback po letech do haly Partizanu už zažil na jaře. Je stále miláčkem fanoušků a nerozzlobil si je ani 14 body. Uspěje i nyní a Barca přidá ve vzájemných duelech osmou výhru v řadě.

Středa 18. října

Vsetín – Prostějov (16:50, ČT Sport)

Po 12 kolech se ve druhé hokejové lize usadily v čele tabulky čtyři moravské celky. Na závěr první čtvrtiny soutěže se utkají dva z nich – druhý Vsetín (za vedoucí Porubou je jen o skóre) přivítá třetí Prostějov. Ten na svého soupeře sice ztrácí šest bodů, ovšem má k dobru nedohrané utkání s rezervou Pardubic. Scénář utkání se dá odtušit poměrně snadno. Zatímco domácí mají třetí nejlepší útok soutěže, hosté přijedou s její nejlepší obranou.

O její neprostupnosti se minule přesvědčil lídr Chance ligy z Poruby, který nejenže na ledě Jestřábů utržil první porážku v sezoně, ale ještě k tomu nedal ani gól. Jaroslav Pavelka pochytal všech jejích 27 střel. Nyní ovšem bude čelit žlutozelené ofenzivě, jíž vedou borci s desítkami extraligových utkání na kontě: Erik Hrňa a Luboš Rob. Vsetín protivníka z Hané vyřadil na jaře v semifinále play off a doma uspěje i tentokrát.

Čtvrtek 19. října

De Minaur – Schwartzman (03:00, Eurosport 2)

Ačkoliv mají bookmakeři o vítězi tohoto osmifinále turnaje v Tokiu jasno, když vehementně favorizují Australana, skutečnost tak jednoznačná není. Ano, oba hráče aktuálně dělí v žebříčku ATP rovná stovka (13/113), jenže u Argentince je to způsobené faktem, že ho podstatnou část sezony omezovalo zranění ramene. Nyní už je podle všeho fit a brzy by se měl vrátit znovu do elitní dvacítky, kam svými schopnostmi náleží.

Naznačuje to i výsledky z října, během nějž prohrál z pěti zápasů jediný a vypořádal se i se světovou desítkou Taylorem Fritzem. Jeho soupeř naopak na minulých dvou turnajích uspěl ze tří vystoupení pouze proti veteránovi Andymu Murraymu. V úvodním kole v Tokiu pak přemohl Brita Jacka Drapera, jemuž otočil zápas dvěma zvládnutými tie-breaky. Proti rozjetému a motivovanému Schwartzmanovi také nejméně jeden set ztratí.

Pátek 20. října

Jihlava – Vyškov (16:50, ČT Sport)

Po reprezentační přestávce se vrací i druhá nejvyšší soutěž, a sice duelem Jihlavy s lídrem soutěže z Vyškova. Ten drží aktuálně sérii pět utkání bez porážky, do níž spadá i pohárový skalp ligových Teplic. Dosáhl jej doma, kde je v sezoně stoprocentní, venku už to tak oslnivé není. Polovinu ze šesti utkání tam Vyškov remizoval a v Chrudimi dokonce prohrál. Pokaždé ovšem venku skóroval.

Jihlavě se střelecky daří na jejím hřišti, se 16 trefami tam má nejlepší útok právě po Vyškovu (17). Až na výjimku s Brnem, kdy hrála téměř 40 minut bez vyloučeného Svobody, se vždy prosadila alespoň dvakrát. Oba týmy jsou ofenzivní, navíc mají ve svém středu zajímavé cizince, od Trinidadu (jihlavský Justin Araujo-Wilson) po Togo (vyškovský Idjessi Metsoko, se sedmi zásahy jeden z nej střelců soutěže). Góly padnou na obou stranách.

Sobota 21. října

Wolfsburg – Leverkusen (15:25, NOVA Sport 3)

Zatímco většina planety se bude v té době chystat na londýnské derby, fanoušci české reprezentace budou své zraky upírat do Volkswagen Areny ve Wolfsburgu. Právě tam by totiž mělo dojít k vyhlíženému comebacku postrádaného kanonýra národního týmu Patrika Schicka na trávník po zranění v oblasti třísel. Schick naposledy nastoupil v březnu, od té doby nic. Podle svých slov se cítí v pořádku, je na trenérovi, jaký prostor mu svěří.

Pozoruhodné je, že i když načíná v Německu pátou sezonu, proti Wolfsburgu dosud hrál jen dvakrát, shodou okolností i při svém debutu za Leverkusen. Tehdy odehrál 27 minut a za podobnou zátěž by byl vděčný i nyní. Bayer je neoblíbeným soupeřem Wolfsburgu, naposledy jej doma porazil před dlouhými osmi lety, gól mu na svém stadionu nevstřelil už pět a půl roku! Lídr soutěže zvítězí i nyní.

Neděle 22. října

Barcelona – Bilbao (20:55, NOVA Sport 4)

Barca ovládla v minulém ročníku LaLigu s suverénním náskokem 10 bodů, nyní to zatím bere z opačného konce. V tabulce jí totiž patří až třetí místo, v minulých čtyřech kolech dvakrát remizovala a dvakrát vyhrála doma o gól, přičemž s Celtou Vigo otáčela na poslední chvíli ze stavu 0:2. A to měla ještě v sestavě snajpra Roberta Lewandovského. Ten už je druhý týden na marodce a katalánský velkoklub si musí poradit bez něj.

Zdravotní potíže měli i objev sezony Lamine Yamal, stejně jako Pedri, Brazilec Raphinha, Nizozemec Frenkie de Jong, a Franouz Jules Koundé. Jejich absence bude znát, což je šance pro Bilbao. Třebaže mají Baskové na Camp Nou hrůzostrašnou bilanci, neboť tam od ledna 2004 dokázali z 19 zápasů uhrát jen jednu remízu! Ve zbylých střetnutích se radovala Barcelona. Nyní však Bilbao větří příležitost a nebylo by senzací, kdyby ji i využilo.