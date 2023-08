Bohemians dali dva góly, ale s Evropou se loučí prohrou. Bodö předvedlo sílu i na Letné

Bohemians v odvetě druhého předkola Konferenční ligy znovu nestačili na Bodö/Glimt, se kterým v letenském azylu prohráli 2:4 a s pohárovou Evropou, na níž čekali 36 let, se rozloučili již po úvodním dvojzápase. Český zástupce sice předvedl další bojovný výkon a dvakrát dokázal dorovnat soupeřovo vedení i díky výborným míčům z kopačky Martina Hály. Na úspěšnou hlavičku Alberta Grönbaeka ze 78. minuty však už Klokani odpověď nenašli.

Klokani před týdnem zažili historický evropský výjezd, kde však na rozdíl od svých fanoušků, kteří Nory upoutali velkým počtem, nezanechali příliš dobrý dojem. V Bodö totiž byli jednoznačně horším týmem, celkem třikrát inkasovali a před odvetou se jejich šance na postup smrskly na minimum.

Zelenobílí tak alespoň mohli před solidně zaplněným sparťanským stadionem nastoupit bez jakéhokoliv tlaku a pokusit se svou první účast v evropských pohárech od konce 80. let uzavřít důstojným způsobem. K tomu je mohl nasměrovat už úvod utkání, nicméně Antonín Křapka v první šanci na zadní tyči minul míč, který by mířil do odkryté brány. Poté už však převzali iniciativu hosté, za což byli odměněni ve 22. minutě.

Faris Moumbagna na sebe navázal dva hráče a poté poslal balon do náběhu Sondremu Sörlimu, jenž přízemním projektilem na vzdálenější tyč otevřel skóre zápasu. Domácí dokázali bleskově zareagovat zásluhou Jana Matouška, který osamocený před brankářem ve skluzu využil precizní pas Hály. Před změnou stran ovšem přišla pro Klokany studená sprcha. Moumbanga se dokázal uvolnit mezi dvěma obránci soupeře a pak nekompromisně po zemi překonal gólmana.

Do druhé půle vstoupila Bohemka ideálně. Hála parádním centrem vyzval ke skórování Křapku, jenž se trefou do prázdné brány nemýlil. O chvíli později mohl vrátit vedení na stranu Norů potřetí v zápase Amahl Pellegrino, jenomže svou hlavičkou rozvlnil síť pouze zvenku. To se povedlo v 78. minutě, kdy se na centr z rohového kopu nejvýše vyšrouboval Grönbaek, který poslal míč do odkryté části branky.

Odpovědět za domácí mohl Jan Kovařík, proti jehož střele z hranice šestnáctky musel zakročit brankář Nikita Haikin. Před závěrečným hvizdem si našel odražený míč z rohového kopu Adam Sörensen, jenž svou pumelicí uzavřel skóre klání.

