EKL: Fiorentina – West Ham. Jak prošly oba kluby do finále?

Fiorentina – West Ham. Cesta do finále: Impozantní Kladiváři a Barákova basilejská pečeť

Pavel Křiklan

Oba finalisté Evropské konferenční ligy začali svou pouť na vrchol už v povinném předkole. Pro každého se potom ovšem odvíjela jinak. Zatímco Fiorentina skončila v základní skupině až druhá a celkem prohrála téměř čtvrtinu utkání, West Ham naopak v celé sezoně nepoznal přemožitele a má skvělou bilanci 13 výher ze 14 utkání. Jak se oba soupeři do pražského souboje o trofej prokousali?

4. předkolo

Nečekal na ni zrovna nejlehčí soupeř, nicméně s Twente, čtvrtým týmem předešlé sezony nizozemské Eredivisie, si poradila (2:1 doma a 0:0 venku). Jediný gól poražených zařídil Václav Černý, v odvetě pak hosty zachránil brazilský kanonýr Arthur Cabral, jenž vykopl míč z brankové čáry. Fialky tak mohly po šesti letech slavit návrat do evropských pohárů.

Základní skupina

Kdo by po dvou zápasech řekl, že se Fiorentina probojuje do finále… Po domácí remíze s litevským RFS Riga (jediný gól zařídil Antonín Barák) a následném debaklu 0:3 v Basaksehiru to s týmem nevypadalo vůbec růžově. Všechno změnil dvojzápas se skotskými Hearts of Midlothian (3:0 venku a 5:1 doma).

Odvetu s Basaksehirem otočil dvěma trefami Luka Jovič a triumf 3:0 v Litvě řídil gólem a asistencí Barák. Fiorentina sice skončila druhá, nicméně se 13 body měla bohatší konto než leckterý vítěz skupiny. A se 14 góly také (společně s Basaksehirem a Villarrealem) nejlepší útok ze všech.

Play off

Italové museli jakožto druhý celek ze skupiny do předkola vyřazovací části, ovšem o postupujícím v duelu s Bragou bylo jasno už po úvodním zápase v Portugalsku (0:4). Normu čtyř branek na hřišti soupeře si udrželi i v osmifinále se Sivassporem a Lechem Poznaň.

A v semifinále v Basileji z ní ubrali jen jednu. Po domácí prohře 1:2 zvládli oplatit švýcarskému soupeři tentýž výsledek na jeho hřišti a v prodloužení rozhodl o prvním postupu klubu do finále evropského poháru po 33 letech střídající Barák.

4. předkolo

Přestože začal sezonu rozpačitě a v lize si na úvod připsal dvě porážky, s dánským Viborgem si poradil bez problémů (3:1 doma a 3:0 venku). Skóre obou zápasů otevřela tehdy čerstvá posila ze Sassuola Gianluca Scamacca, v odvetě v Dánsku pak byl hodně vidět Tomáš Souček, jenž jeden gól dal a na další přihrál.

Základní skupina

Nikdo tuto fázi soutěži nezvládl lépe než londýnský klub, který ji skončil s impozantní bilancí šesti výher v šesti zápasech. Nejblíž ztrátě byl ve druhém zápase na hřišti dánského Silkeborgu, kde brzy prohrával. Nakonec z toho bylo díky třígólové smršti během prvního poločasu vítězství 3:2.

Po dvou těsných úspěších proti Anderlechtu si kouč Moyes mohl ve dvou zbývajících střetnutích dovolit šetřit opory a dát příležitost náhradníkům. I tak je tým zvládl, a to dokonce s čistým kontem (1:0 se Silkeborgem a 3:0 na hřišti rumunského FCSB). Z 96 klubů v základních skupinách této sezony evropských pohárů zvládl být stoprocentní už jen Bayern Mnichov…

Play off

A West Ham se nezastavil ani ve vyřazovacích bojích – kyperská AEK Larnaka odnesla osmifinálovou srážku s ním celkovým skóre 0:6. Gent se po domácí remíze 1:1 ujal na London Stadium vedení, jenže po změně stran jeho naděje Kladiváři zatloukli třemi trefami během sedmi minut.

V zápase se dvakrát prosadil Jamajčan Michail Antonio a historicky nejlepší střelec klubu v Premier League se stal hrdinou i v semifinále, když rozhodl úvodní duel s nizozemským Alkmaarem čtvrt hodiny před koncem pohotovou dorážkou. Odvetu si pak jeho celek bez problému pohlídal.

