Plzeň – Servette: Jedličku zdobí to stejné, co Čecha, tvrdí vicemistr Evropy Maier

Jedličku zdobí to stejné, co Čecha. Psychikou má na jakýkoli tým, říká vicemistr Evropy Maier

Poklony a slova chvály sbírá po čtvrtečním večeru gólman Viktorie Plzeň Martin Jedlička (26). Kdo pochyboval, zda zvládne roli jedničky v západočeském klubu, který v zimě pustil do Slavie Jindřicha Staňka (27), už musí mít jasno. Pečeť na tvrzení, že Jedlička patří mezi tyče Viktorie a bude oporou, dal gólman skvělým představením proti Servette Ženeva. Plzeň vyhrála po penaltovém rozstřelu, kde Jedlička zářil. "Podal můj výkon," směje se Ladislav Maier (58), gólman vicemistr Evropy 1996, který vedl Jedličku tři roky v národním týmu do 21 let jako trenér brankářů.

Aktuálně trenér brankářů v druholigové Příbrami pozorně sleduje, kam se gólmani, kteří mu v reprezentaci do 21 let prošli rukama, posouvají. Maier vůbec nepochyboval, že Jedlička posun do Viktorie Plzeň zvládne. "Potkali jsme se v prosinci v Uhříněvsi, kde trénoval s Bohemkou, tak přišla řeč na to, že Staněk půjde z Plzně pryč. On byl v Bohemce spokojený, ale já mu jasně řekl, že na Viktorku má," těší Maiera, když vidí, s jakou bravurou si Jedlička v západočeském klubu vede.

Bylo jasné, že v Plzni bude nejnáročnější srovnat se s tlakem, jaký v klubu je. O tom, že je brankářsky připravený, Maier nepochyboval. "Je to ohromně skromný a pracovitý kluk. Vychytal nám kvalifikaci," vzpomíná při hodnocení expert. Jedním dechem dodává, že mu radost dělají i další jeho svěřence jako jsou Letáček, Bačkovský nebo Trmal, kteří se prosadili v nejvyšší soutěži.

Statistiky odvetného zápasu. Opta by Stats Perform

Maier cítí, jak si Jedlička v brance Viktorie věří. Je pro Plzeň obrovskou oporou. "Psychika dělá strašně moc. Dá se říct, že trénujete všude stejně. Ať jste v Plzni, Příbrami, nebo třeba Manchesteru. Hlavní pak je, jak to zvládnete v hlavě a tady je Martin silný," tvrdí přesvědčivě.

A co říká expert na to, že si plzeňská jednička dovolila v den zápasu vynechat trénink penalt? Není sebevědomí až moc přehnané? Maier to odmítá. "Já to měl podobně, chtěl jsem svůj klid," přizná bez okolků. Jedlička pak večer v klíčovém rozstřelu ukázal kvality. "Pamatuji si, když mi trenér Petržela říkal, že třeba Slončík kope penalty do pravé strany. Tak jsem to měl v hlavě a říkal si, že když to desetkrát kopl doprava, tak to určitě změní. Šel jsem doleva a Slončík to kopl na druhou stranu. Tak mě pak Petržela seřval," vypráví gólman, který s Rapidem Vídeň slavil mistrovský titul. "U gólmana je to vždycky o pocitu v tom daném okamžiku," dodává.

Hodnocení hráčů. Livesport

Je jednoznačně přesvědčený o tom, že Jedlička je správně a zaslouženě v Plzni jedničkou. "Dobré rozhodnutí udělal v zimě Staněk, Jedlička i pan Šádek," usmívá se bývalý vynikající gólman.

Věří, že Jedlička půjde určitě ještě více nahoru. "Pomoci mu může každý takový zápas, jako byl proti Ženevě. Sám jsem to tak měl, když jsme vyhráli zápas evropského poháru a pak jeli v lize třeba do Lince. Byl jsem na vlně a věřil jsem si," líčí Maier a je přesvědčený o tom, že u Jedličky to bude fungovat stejně.

Plzeň prošla základní skupinou Konferenční ligy s jedinou inkasovanou brankou, ve vyřazovaích bojích také neinkasovala během základní hrací doby ani v prodloužení. Maier i Jedlička si jistě uvědomují, že úspěch týmu může často záviset i na jediném povedeném zákroku. "Přesně tohle zdobilo Petra Čecha, proto byl tak dlouho v Anglii a byl tam ceněný," má jasno Maier. "Byl tam v éře, kdy Chelsea klidně vyhrála v sezoně dvacetkrát 1:0," usměje se s tím, že Plzeň klidně vyhraje nad Spartou 4:0. Jedlička ale bude každopádně oporou. "Vidím v něm potenciál i pro reprezentační áčko," věří plzeňskému brankáři směrem k národnímu týmu.