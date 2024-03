České postupy na penalty v evropských pohárech odnesli Cavani či Van Basten

Martin Jedlička (26) se postavil proti střelcům Servette Ženeva, dvě penalty ze čtyř chytil, při jednom pokusu zhypnotizoval Japonce Keiga Tsunemota (25) a zařídil postup Plzně do čtvrtfinále Konferenční ligy. Stal se teprve devátým brankářem, který dovedl český tým přes penaltový rozstřel v evropských soutěžích. Bylo to zároveň jedno z nejdůležitějších vítězných penaltových dramat české pohárové historie.

Jedlička čelil čtyřem penaltám. Ve třech případech vystihl směr střely a jen jednou ho hráči Servette překonali. Zejména zákrok, kterým lapil tvrdou střelu Yoana Severina byl výjimečný. "Hráči někam koukají, když pokládají balon. Různě si to krokují. Měl jsem dnes štěstí. Ale to štěstí mi jde naproti, protože tomu dávám maximum. Vrací se mi to a jsem za to rád," prohlásil strážce plzeňské branky, který ve dvojzápase s druhým nejlepším týmem švýcarské ligy dvakrát udržel čisté konto.

Plzeň vůbec poprvé v historii postoupila mezi osm nejlepších týmů některé z evropských soutěží. Před Plzní a Martinem Jedličkou se v minulosti po penaltových rozstřelech radovalo osm českých týmů a díky závěrečným rozstřelům skončila třeba pouť slavných fotbalových značek, jakými jsou Ajax Amsterdam nebo Ipswich Town.

Livesport Zprávy přináší přehled všech devíti českých penaltových postupů.

Pohár UEFA 1984/85, 2. kolo

Bohemians sice v té době už měli největší slávu za sebou, přesto dokázali soupeře slavného jména přetlačit. Za Ajax tehdy hrály i budoucí hvězdy Rijkaard, Koeman, Vanenburg či Van Basten, nakonec ale dal v odvetě jediný gól Jiří Sloup.

V penaltovém rozstřelu chytil Jaroslav Borovička hned první střelu stopera Spelbose a když ve čtvrté sérii Schoenaker poslal míč vedle brány, bylo rozhodnuto. Ďolíček, ve kterém se tísnilo 14 tisíc diváků, se těšil na další tým slavného jména. Tottenham Hotspur pak ale "klokany" vyřadil po výsledcích 1:1 a 2:0.

Brankář: Jaroslav Borovička (2/4 - úspěšnost 50 %)

Pohár UEFA 1987/88, 3. kolo

Vítkovice za sebou měly čerstvou účast v Lize mistrů a na úspěšné vlně jely i o sezonu později. Ve 3. kole jim do cesty vstoupila portugalská Vitória Guimaraes. A zatímco Porto rok předtím Ostravany vyřadilo, tentokrát se slavilo. První utkání sice na hřišti soupeře Vítkovice prohrály 2:0, v odvetě na velmi těžkém terénu ale ztrátu po brankách Luďka Kovačíka a Alois Grussmanna ztrátu dohnali.

"Někteří naši hráči vůbec neznali sníh," glosoval zápas trenér hostí Antonio Olivera. Při penaltovém rozstřelu pak gólman Jaroslav Zápalka ve druhé sérii chytil střelu Beneho a protože všichni ostatní exekutoři proměnili, slavily Vítkovice po bombě Luďka Kovačíka postup do čtvrtfinále. To už byla pro Vítkovice konečná, ve dvojutkání s Espaňolem Barcelona prohrály 0:0 a 0:2.

Brankář: Jaroslav Zápalka (1/5 - úspěšnost 20 %)

Pohár UEFA 1998/99, 1. kolo

Pražská Slavia vyfasovala pro zápas 1. kola poháru UEFA věhlasné Schalke a po prohře 0:1 v Gelsenkirchenu dokázala díky Dostálkově gólu srovnat skóre.

Rozhodnout tak musely penalty a v nich uspělo všech devět prvních střelců. Na konci páté série ale Radek Černý vyrazil střelu Marca van Hoogdalema a "sešívaní" mohli doma slavit. V dalším kole je ale vyřadila Boloňa.

Brankář: Radek Černý (1/5 - úspěšnost 20 %)

Pohár UEFA 2002/03, 2. kolo

Ipswich za sebou měl sice sestup z Premier League, ale i tak jméno slavného anglického klubu znělo mimořádně. Liberec na Portman Road v prvním zápase prohrál 0:1, doma ale díky gólu Gyana Baffoura tři minuty před koncem hrací doby vydřel prodloužení.

A jelikož další branka nepadla, rozhodnout musely penalty. Antonín Kinský lapil hned dvě – ve druhé sérii Jermainovi Wrightovi a ve čtvrté Georgeovi Finidimu. Poslední penaltu proměnil na konci čtvrté série Petr Papoušek a Liberec se už pomalu chystal na Panathinaikos, který mu však vystavil stopku po zápasech 2:2 a 0:1.

Brankář: Antonín Kinský (2/4 - úspěšnost 50 %)

Liga mistrů 2007/08, 2. předkolo

Na vysněný postup do Ligy mistrů musela Slavia tvrdě pracovat už v úvodním česko-slovenském souboji. Ve dvou zápasech nepadl jediný gól a na strahovském stadionu rozhodoval penaltový rozstřel. Hned v první sérii selhal Ladislav Volešák, hned vzápětí však přestřelil Štrba. Pak Martin Vaniak, lapil střelu Štyvara a dal Slavii náskok.

Ve čtvrté sérii však minul Marek Suchý a rozstřel následně dospěl do šesté série. Vlček trefil šibenici, naopak žilinský Čech Benjamin Vomáčka přestřelil a stal se smutným hrdinou. Slavia následně vyřadila i Ajax a okusila Ligu mistrů, ve které potkala Steau, Sevillu i Arsenal, který ji uštědřil vysokou porážku 0:7.

Brankář: Martin Vaniak (3/6 - úspěšnost 50 %)

Pohár UEFA 2007/08, 1. kolo

Sparta doma nedokázala překonat obranu dánského klubu a výsledkem 0:0 skončila i odveta. V penaltovém rozstřelu to vypadalo s Letenskými v úvodu velmi dobře, Sörensen netrefil bránu a Borringa vychytal Poštulka. Pak ale Brezinský trefil tyč a gólman Onyszko zlikvidoval slabý pokus Libora Doška.

Rozhodnout nakonec musela šestá série, ve které Poštulka zlikvidoval pokus budoucí hvězdy AC Milán Thomase Helvega. Michal Kadlec pak ostrou ranou doprostřed brány rozhodl o vítězství Sparty. Ta si díky rozstřelu na hřišti Odense zahrála základní skupinu Poháru UEFA.

Brankář: Tomáš Poštulka (3/6 - úspěšnost 50 %)

Pohár UEFA 2007/08, 1. kolo

Středočeši byli v souboji s účastníkem Serie A outsiderem a také doma prohráli 0:1. Jenže v odvetě dlouho drželi bezbrankovou remízu a ve třetí minutě nastavení díky Tomášovi Sedláčkovi šokovali sicilské publikum. Penaltový rozstřel zahájil jistě Radim Holub, pak ale Miroslav Miller vyrazil prudkou střelu Edinsona Cavaniho.

Edinson Cavani a Adrian Rolko v duelu Palermo – Mladá Boleslav Profimedia

A jelikož po Rolkově střele nad mířil vysoko i Fabio Caserta, měl Tomáš Sedláček v páté sérii na kopačce mečbol. Mladoboleslavský kanonýr poslal gólmana Agliardiho na druhou stranu a Středočeši si mohli zahrát základní skupinu poháru UEFA s Villarrealem, Fiorentinou, AEK Atény a Elfsborgem. Byl to druhý český postup večera na penalty, Mladá Boleslav slavila jen tři hodiny po Spartě.

Brankář: Miroslav Miller (2/4 - úspěšnost 50 %)

Konferenční liga UEFA 2021/22, 3. předkolo

Bylo to s neznámým velšským týmem velké trápení, Plzeň už v prvním zápase prohrávala 0:4, ale nakonec vykřesala dvěma góly v závěru naději pro odvetu. Aspoň prodloužení vybojoval svou trefou Jean-David Beauguel minutu před koncem.

V penaltách pak hosté selhali, pokus Marriotta gólman Aleš Hruška vyrazil, vzápětí Smith minul branku. Naopak všechny čtyři pokusy plzeňských byly úspěšné. Pouť Viktorie ale stejně skončila v dalším kole ve dvojutkání s CSKA Sofia.

Brankář: Aleš Hruška (2/3 - úspěšnost 67 %)

Konferenční liga UEFA 2023/24, osmifinále

Souboj s houževnatým švýcarským týmem nepřinesl ve dvojzápase ani jeden gól a v sezoně evropských pohárů neporažená Plzeň musela jít do loterie penalt. Jedlička se v první sérii rozhodl, že nebude riskovat stranu a záložník Stevanovič ho trefil uprostřed brány.

Následně přišla ještě bravurně chycená penalta Severinovi a po minele Tsunemota radost, znamenající postup do čtvrtfinále a následný dvojzápas s Fiorentinou.

Brankář: Martin Jedlička (3/4 - úspěšnost 75 %)

Martin Jedlička chytá penaltu Severina Profimedia

České týmy doposud v evropských pohárech absolvovaly 18 penaltových rozstřelů a tak vedle výše popsaných 9 vítězství bylo i devět proher. Dvakrát na penalty padla Sparta (s Dynamem Kyjev v roce 1998 a na podzim 2023 s Kodaní). Zato Plzeň oba své rozstřely vyhrála.

Nejpamátnější penaltový rozstřel za asistence českého brankáře neproběhl v utkání českého týmu, Petr Čech má ale doma trofej za vítězství (1:1 a 4:3 na penalty) v Lize mistrů z roku 2012, kdy stál v brance Chelsea a ve finálovém klání s Bayernem zlikvidoval střelu Ivici Oliče i Bastiana Schweinsteigera.