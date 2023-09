K Viktorii máme velký respekt, Plzeň je favorit, varuje trenér Ballkani

Trenér Ilir Daja (56) s fotbalisty Ballkani v loňské skupině Evropské konferenční ligy dvakrát prohrál s pražskou Slavií, ve čtvrtek jeho svěřenci zahájí nový ročník třetí nejvyšší evropské klubové soutěže v Plzni. Albánský kouč na tiskové konferenci označil Viktorii za velkého favorita a řadí ji na úroveň Slavie. Přesto by chtěl s kosovským týmem tentokrát z Česka odvést body.

Ballkani loni při debutu v hlavní fázi Konferenční ligy prohrál v Edenu se Slavií 2:3 a v Prištině podlehl pražskému favoritovi 0:1. "Se Slavií jsme sehráli dobré zápasy. Plzeň je na stejné úrovni jako Slavia. Chceme ukázat, že jsme lepší než loni, přestože nám v létě odešlo několik hráčů," uvedl Daja.

Plzeňský celek označil za spolufavorita skupiny C, kde jsou ještě Dinamo Záhřeb a Astana. "Viktoria a Dinamo budou největšími favority skupiny. Jsou lepší než my a mají zkušenosti z pohárů, hráli několikrát i Ligu mistrů. My jsme podruhé ve skupině Konferenční ligy, takže jsme pořád nováčky a nejsme tak silní jako oni," prohlásil Daja.

Přehled utkání Plzeň – Ballkani (21.9. – 21:00)

"Ale samozřejmě předem nic nevzdáme, dáme všechny síly do toho, abychom ukázali, jak jsme dobří. Věřím, že to ve čtvrtek bude jiný zápas než se Slavií, budeme mít i štěstí a odvezeme si z Česka nějaké body," přidal šestapadesátiletý trenér.

Sledoval duely Plzně ve 2. předkole Konferenční ligy s jiným kosovským soupeřem Dritou. Západočeši po nečekané domácí remíze 0:0 vydřeli v Prištině postupové vítězství 2:1 až díky proměněné penaltě v nastaveném čase. "Samozřejmě, že jsme zápasy viděli. Ale na to jsme se nějak nesoustředili, protože to byl začátek sezony a druhé předkolo. Očekáváme mnohem silnější Viktorii," podotkl Daja.

Svěřenci kouče Miroslava Koubka vyhráli posledních deset soutěžních zápasů a v nedělní ligové generálce rozdrtili Zlín na jeho hřišti 7:1. "Jsou teď v dobré formě, máme k Viktorii velký respekt. Ale my jsme v posledních čtyřech týdnech také sehráli dobrá utkání. Jak jsem říkal, Plzeň je favorit, ale každý zápas je jiný," dodal trenér úřadujících kosovských mistrů.