Plzeň – Fiorentina: Nasadí Viktoria proti Fialkám talentované mladíky?

Situace je neúprosná. Kádr Plzně kosí zranění, a tak bude muset ve večerním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy vyrukovat s improvizovanou sestavou. V ní by se mohli objevit i někteří mladíci, které si Viktoria zatím hýčká v rezervním týmu. O koho jde?

Čtvrtfinále evropského poháru je skvělý úspěch, je ale jasné, že se Plzeň bude proti Fiorentině snažit jít ještě dál. K utkání ve Štruncových sadech by ale měl mít trenér Miroslav Koubek k dispozici pouze 13 hráčů prvního týmu.

Pozvánku do áčka tak dostali nadějní mladíci Jan Paluska, Ondřej Deml, Martin Doubek a Filip Lörincz, kteří zatím získávají zkušenosti hlavně v dresu třetiligové rezervy. Kromě toho mají i další společné zážitky, loni si spolu zahráli mládežnickou obdobu Ligy mistrů UEFA Youth League.

Stále teprve osmnáctiletý stoper patří mezi největší naděje Plzně. Nahlas se o něm začalo hovořit už v minulém ročníku, ve zmiňované juniorské soutěži dal totiž gól Bayernu Mnichov. A to jak v domácím, tak i ve venkovním utkání, kde dokonce trefou v 91. minutě zápas rozhodl.

O jeho talentu se vědělo dlouho. Před touto sezonou dostal příležitost i v letní přípravě s prvím týmem a zaujal. "Kdybych měl vypíchnout jedno jméno, tak je to Honza Paluska. Jsem nadšený, v osmnácti letech má přehled jako třicetiletý. Vidím v něm velkou budoucnost," našel superlativa na svém dnes již parťákovi Lukáš Hejda.

V dresu Plzně zasáhl do čtyř ligových utkání, naposledy hrál doma proti Liberci. Mimo to ale pomohl v evropských předkolech, za odměnu dostal plnou minutáž proti Ballkani a Astaně. V obou zápasech navíc pomohl Viktoriánům k čistému kontu.

Záložníka Demla si Plzeň vytáhla z Příbrami před dvěma roky. V minulé sezoně si zahrál za dorost a poprév nakoukl do ČFL. Velkou zkušeností pro něj byla mezinárodní konforntace v Youth League, kde odehrál přes 400 minut a gólem zařídil remízu proti Barceloně.

Dorost ale přerostl, což dokázal ve dvou zápasech této sezony, v nichž nastřílel tři branky. Primárně tak nastupuje za béčko ve třetí lize. Naposledy o sobě dal vědět na konci března, kdy gólem v poslední minutě zařídil plzeňské rezervě tři body v regionálním derby proti Domažlicím.

Doubek je v podobné situaci jako jeho spoluhráči. O místo na slunci se totiž pere hlavně v B-týmu. Pokud nebudeme počítat 13 minut z předešlého ročníku, je to pro něj první sezona v ČFL. V té minulé hrál za dorostenecký výběr do 19 let, za který se prosadil z pozice záložníka pětkrát ve 30 zápasech. Střelecký instinkt potvrzuje i ve třetí lize, kde má zatím na kontě dva góly.

Cesta Lörincze kopíruje tu Doubkovu. V poslední sezoně táhl dorostenecký tým Plzně, přičemž si částečně zkusil i ČFL. Letos už je stabilním členem rezervního týmu a těší se pravidelnému vytížení – na kontě má téměř 1800 minut. Zatím však bez vstřelené branky.