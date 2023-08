Plzeň se v Kostanaji chystá na play off o Konferenční ligu, poprvé bude začínat venku

Fotbalisté Plzně ve čtvrtek na hřišti kazachstánského Tobolu Kostanaj odstartují závěrečné play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy. Utkání začne v 16 hodin, v Kostanaji je o čtyři hodiny více. Výprava Viktorie odletěla z Prahy už v úterý ráno, cesta s mezipřistáním v bulharské Varně trvala téměř 10 hodin.

"Chceme splnit cíl, který jsme si dali, a to je postup do základní skupiny Konferenční ligy. Uděláme všechno pro to, abychom dovezli co nejlepší výsledek. To by pro nás samozřejmě byla výhra," řekl novinářům před odletem Jan Trousil, asistent plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

Západočeši v této sezoně poprvé začnou pohárový dvojzápas venku. Ve 2. předkole po úvodní bezbrankové remíze s kosovskou Dritou v Prištině vydřeli vítězství 2:1, v další fázi kvalifikaci už hladce porazili dalšího outsidera Gziru doma 4:0 a na Maltě 2:0.

Přehled utkání Tobol Kostanaj – Plzeň (čtvrtek, 16:00)

"Předtím to pro nás dopadlo dobře, takže uvidíme, jak to bude teď. Mně osobně se vždycky hraje líp poprvé venku, a pak když se to dohraje doma," uvedl útočník Tomáš Chorý.

Tobol ve 2. předkole Konferenční ligy překvapivě vyřadil Basilej po vítězství 3:1 ve Švýcarsku a domácí porážce 1:2. V minulé fázi kvalifikace tým z Kostanaje nejprve v Kazachstánu zdolal Derry City 1:0, poté stejným rozdílem prohrál v Irsku, kde nakonec ovládl penaltový rozstřel 6:5.

"Všichni jsme si přáli Derry City. Nechali kopat brankáře penaltu a takhle to dopadlo. Kvůli cestování jsme chtěli Irsko, to nebudeme zakrývat. Ale musíme se s tím popasovat. Každý chce hrát poháry, tak je hrajeme," prohlásil Koubek, jemuž budou chybět dlouhodobě zranění obránci Milan Havel s Luďkem Pernicou a univerzál Jan Sýkora.

Aktuální forma obou klubů. Livesport

Podle Trousila je největší síla Tobolu v ofenzivě. "Je to nebezpečný tým a my se musíme vypořádat s jejich rychlými křídly a být co nejúspěšnější ve finální fázi. Věřím, že se nám to povede, máme dost materiálů z jejich zápasů a doufám, že jsme je dobře přečetli," řekl Trousil.

Plzeňští mají dobrou formu. V nedělní ligové generálce doma porazili Olomouc 2:1 a zvítězili v šestém soutěžním duelu po sobě. Naopak kostanajské mužstvo v základní době vyhrálo jediný z posledních šesti zápasů. "Myslím, že když potvrdíme momentální kvalitu a rozpoložení, tak se vůbec nemusíme ničeho bát," podotkl Chorý.

Viktoria z Kazachstánu odletí v pátek ráno. Původně nedělní ligové utkání šestého kola v Mladé Boleslavi si plzeňský klub nechal odložit. Domácí odveta s Tobolem je na programu příští čtvrtek 31. srpna od 19 hodin.