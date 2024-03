Slavia – AC Milán. Doženou sešívaní v odvetě Evropské ligy ztrátu?

Před Slavií stojí v odvetném utkání osmifinále Evropské ligy s AC Milán výzva z největších. Před vyprodaným Edenem se proti italskému gigantovi pokusit o senzaci a otočit dvojzápasu poté, co před týdnem utrpěla na San Siru v dlouhém oslabení porážku 2:4. Trenér Jindřich Trpišovský věří, že jeho svěřenci mají sílu na to, aby semifinalistu minulého ročníku Ligy mistrů potrápili a ještě zabojovali o postup.

Slavii minulý čtvrtek zkomplikoval dvojzápas bek El Hadji Malick Diouf, který ve 26. minutě dostal červenou kartu a kvůli trestu přijde o odvetu. Hosté sice v oslabení předvedli sympatický výkon a David Douděra a Ivan Schranz skórovali, přesto si favorit vytvořil dvoubrankový náskok.

"Škoda čtvrtého gólu, ale jsem pevně přesvědčený o tom, že je v našich silách Milán porazit a postoupit přes něj do další fáze. V momentě, kdy budeme hrát jedenáct na jedenáct, budeme schopni soupeře ještě více zatlačit, což ukázal už vstup do (prvního) zápasu," řekl Trpišovský.

Jeho svěřenci na podzim ve skupině dokázali doma porazit jiný celek z italské ligy AS Řím 2:0 poté, co stejným výsledkem prohráli venku. Jakékoliv dvoubrankové vítězství českého vicemistra by osmifinálový souboj s AC Milán poslalo do prodloužení.

Slávisté v pohárech v minulosti prohráli první zápas venku o dva góly šestkrát a třikrát dokázali dvojutkání otočit. Naposledy za trenéra Dušana Uhrina ml. v kvalifikaci Evropské ligy v roce 2016, kdy po úvodní porážce 1:3 vyřadili Levadii Tallinn po domácím vítězství 2:0. Tehdy ještě platilo pravidlo o vyšším počtu branek venku při rovnosti skóre. AC Milán prošel dál ve 40 ze 46 pohárových dvojzápasů, v nichž vyhrál první utkání doma. V jednom případě v 60. letech ztratil náskok 4:2.

"Rozhodně si nemyslím, že bychom byli venku ze hry. Doma budeme pro soupeře ještě nebezpečnější a nepříjemnější. Víme, že nás požene vyprodaný stadion a my podáme minimálně stejný výkon jako v prvním utkání," uvedl Trpišovský.

Slávisté před odvetou hodně spoléhají na domácí prostředí, kde v pohárech prohráli jediný z posledních 11 zápasů a v této sezoně tam ve všech pěti duelech zvítězili při celkovém skóre 17:0. Italské soupeře v soutěžích UEFA porazili v jediném z posledních 10 duelů, doma s nimi ale prohráli jen jednou z posledních šesti případů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Furt je to hratelné. Už jsme párkrát předvedli, že výsledek 0:2 se dá dotáhnout. Máme hroznou výhodu v tom, že odvetu hrajeme doma. Fanoušci nás vyhecují k ještě lepšímu výkonu," podotkl defenzivní univerzál Lukáš Masopust, jehož tým v neděli v generálce rozdrtil Teplice 4:0 a v lize z druhého místa ztrácí už jen bod na vedoucí Spartu.

AC Milán zvítězil v jediném z posledních sedmi venkovních pohárových zápasů. Aktuálně druhý celek Serie A na rozdíl od Slavie vstoupil do vyřazovací fáze Evropské ligy už o kolo dříve a v něm proti Rennes po úvodním domácím triumfu 3:0 v odvetě ve Francii prohrál 2:3. Milánští ale zároveň českému týmu podlehli v soutěžích UEFA jedinkrát z dosavadních 13 zápasů.

"Slavia má velmi solidní a energický tým, takže stále budeme mít co dělat, abychom postoupili do dalšího kola i s touto dobrou výhodou. V odvetě to bude po taktické stránce jiné. Slavia potřebuje dát dva góly, takže doma na nic nemůže čekat. Musíme se před nimi mít na pozoru, ukázali, co dovedou," podotkl trenér Stefano Pioli.

Milánský celek pod ním v minulé sezoně došel až do semifinále Ligy mistrů. Rossoneri ovládli nejprestižnější klubovou soutěž sedmkrát a jsou historicky druhým nejúspěšnějším týmem po Realu Madrid.

Slavia hraje vyřazovací fázi pohárů pod trenérem Trpišovským počtvrté a usiluje o to, aby zopakovala účast ve čtvrtfinále EL z let 2019 a 2021. Maximem Pražanů na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

