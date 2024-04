Řezníkovi vyšel 300. zápas na historické čtvrtfinále. Zážitek nadosmrti, prohlásil

Radim Řezník (35) prožil velký návrat do základní sestavy v pravou chvíli. Na bezbrankovou remízu Plzně s Fiorentinou v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské konferenční ligy nikdy nezapomene. Zkušený obránce odehrál jubilejní 300. soutěžní utkání za Viktorii v době, kdy se dostala na pohárové scéně nejdál v historii klubu. Na západ Čech přišel v létě 2011 a podle svých slov pro něj byl čtvrteční duel velkým zážitkem už jen proto, že v poslední době vůbec nenastupoval.

Trenér Miroslav Koubek dává přednost mladším. Řezník nastoupil v základní sestavě naposledy v říjnu, když Plzeň v utkání domácího poháru zvítězila v Mariánských Lázních 10:0. "Fiorentina je proti tomu trochu rozdíl… V týdnu jsme si sedli s trenérem a naznačil mi, že vzhledem k absencím to vypadá, že budu hrát. Moc nás nezbylo. Jsem za to rád, nominaci jsem přijal a těšil se. Už jsem něco odehrál, takže nervózní jsem ani moc nebyl," řekl Řezník po zápase.

"Jestli jsem mladý nebo starý, natrénováno mám, ale přece jen mi chyběla herní praxe. Nohy už mi ke konci moc nešly, cítil jsem křeče. Trenér mi po utkání poděkoval, jak jsem to zvládl. Já jemu taky. Nechtěli jsme to proti Fiorentině moc otevřít. Klobouk dolů, co odehráli hlavně středoví hráči, ale vlastně celý tým. Teď nás v neděli čeká Slavia a pak odveta," uvedl.

Řezníkovy statistiky proti Fiorentině. Opta by Stats Perform / Profimedia

Diváci mu zatleskali, za Plzeň odehrál 300. soutěžní zápas. "Zážitek nadosmrti. V poslední době jsem v zápasech, kdy bylo skóre ke konci nadějné, své blížící se jubileum naznačoval. Věděli o tom, ale nic. No a teď vyšlo na takový zápas. Bydlíme tady se ženou, máme dvě krásné holky, takže mi nic nechybí. Každý chce hrát a hůř kouše, když nenastupuje. Ale co bude po sezoně, teď neřeším," vylíčil Řezník.

Viktoria se ziskem potřebného bodu postarala o to, že český šampion příští sezony postoupí přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. "Jen dobře. Doma válčíme se Spartou a Slavií, ale zlepšení koeficientu je skvělé pro celý český fotbal," ocenil rodák z Českého Těšína.

Fiorentina – Viktoria Plzeň (čtvrtek 18:45)