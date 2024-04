Co ukázala Plzeň proti Fiorentině: 15 duelů bez prohry, naděje na postup i Barák bez efektu

Patnáct zápasů bez prohry za sebou v evropských pohárech. Takto působivou bilancí se pyšní Viktoria Plzeň po úvodní remíze s Fiorentinou ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Jde o vylepšený český rekord Západočechů. Co dalšího čtvrteční duel ukázal?

Jistota LM i naděje

Byl to jeden z klíčových motivů zápasu – pokud by Plzeň s Fiorentinou uhrála bod, získá tím český koeficient jistotu elitní desítky v tabulce koeficientů a tím pádem si v ročníku 2025/26 zajistí přímou účast v Lize mistrů. A Viktoriáni to skutečně dokázali. Italského protivníka nepustili ve Štruncových sadech do větší šance a do odvety ve Florencii mají stále naději na další senzační výsledek.

Český rekord bez prohry

Plzeň zůstává v této sezoně v evropských pohárech neporažena. Po čtvrtečním duelu to čítá již 15 zápasů, čímž Západočeši posunuli laťku ještě výš. Ani Slavia se Spartou se takovou bilancí v Evropě nemohou pyšnit. Slávisté mají nejdelší sérii bez prohry v letech 1994 až 1996, kdy jim ji utnul AS Řím. Sparťané zase v sezoně 2015/16 zůstali neporaženi ve 12 po sobě jdoucích duelech a šňůra skončila proti Villarrealu.

Statistiky utkání Plzeň – Fiorentina. Opta by Stats Perform

Barák bez efektu

V posledních dvou zápasech Evropské konferenční ligy se Antonín Barák pokaždé zapsal mezi střelce. Jenže ve své vlasti mu štěstí nepřálo. Realita byla taková, že se český reprezentant po příchodu na hřiště v 70. minutě vůbec nedostal do hry, spoluhráči ho nijak nevyužili. Nejvíce byl na trávníku znát, když třikrát fauloval domácí hráče a zamezil tím možné nebezpečné akci Plzně.

Světlice hostů pomohly Plzni

Běžela 65. minuta a Fiorentina potřebovala stupňovat tlak, aby zatlačila na Plzeň. Ale místo toho přišlo přerušení, které nakonec výrazně pomohlo domácím a dost možná jim přineslo trochu sil na závěrečné minuty. Důvod? Hostující fanoušci zasypali hrací plochu světlicemi. Opakovaně. Hráči Fiorentiny je sice aktivně odnášeli ze hřiště, ale jejich příznivci, kteří vážili cestu do Plzně, nepřestávali. Závěrečný tlak hostujícího mužstva se tak nekonal.

Jednu ze světlic naházených hostujícími fanoušky odnášel z trávníku Nicolas Gonzalez. AFP

Mladá a prázdná lavička

Ibrahim Traoré (35), Jan Kliment (30), náhradní brankář Marian Tvrdoň (29) a k nim čtveřice mladíků, kterým zatím nebylo ani 20. Tak vypadala plzeňská lavička kvůli početným absencím. Velký zápas tak sledovali Jan Paluska (18 let), Ondřej Deml (19 let), Martin Doubek (19) a Filip Lörincz (19). To bylo vše. Hosté měli na lavičce téměř dvojnásobný počet hráčů.