Do Itálie pojedeme se stejným plánem, zopakovat Servette by bylo skvělé, řekl Jemelka

Do Itálie pojedeme se stejným plánem, zopakovat Servette by bylo skvělé, řekl Jemelka

Nejen bod potřebný k zajištění přímého postupu do Ligy mistrů pro českého šampiona, ale také slušná vyhlídka do odvety v Itálii. Václav Jemelka (28) byl s bezbrankovou remízou Plzně s Fiorentinou v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy spokojený. Západočeši v takto pokročilé fázi pohárů ještě nikdy nebyli a obránce Viktorie věří, že jejich úžasná cesta nemusí končit.

Zápas bez velkého vzruchu a šancí skončil logickým výsledkem. "Samozřejmě ho bereme. Jsme pořád ve hře, o což nám šlo. Remíza je dobrá, jedeme se poprat o postup. Historicky první evropské čtvrtfinále v klubové historii si všichni užíváme, jen nesmíme usnout na vavřínech. Máme rozdělanou práci," řekl odchovanec Sigmy Olomouc po utkání novinářům.

Fiorentina je jasným favoritem dvojzápasu, úvodní zápas v Plzni všem o ničem nerozhodl. "K ničemu nás moc nepustili, hodně drželi balon. Musíme jet do Itálie se stejným plánem, vycházet z poctivé defenzívy a zkusit být trochu nebezpeční. V osmifinále se Servette jsme zvládli po dvou remízách postoupit na penalty. Kdyby se to povedlo znovu, tak by to bylo skvělé. Musíme makat a třeba se zadaří," přál si Jemelka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Viktoria velkou část zápasu hlavně bránila, zápas byl fyzicky hodně náročný. "Střední záložníci hned popadali na zem. Náročné utkání vzhledem k tomu, že jsme kvůli absencím museli vydržet do konce. Hrábli jsme si na dno, ale je potřeba hned zregenerovat a zkoncentrovat se na ligu. V neděli máme těžký zápas se Slavií," připomněl rodák z Uničova. Nemyslí si však, že by šlo o jeden z nejtěžších duelů kariéry. "Takových zápasů hrajeme hodně, proti Spartě i Slavii jsou rovněž náročné, klidně víc nahoru dolů. Při posouvání v bloku jako dnes si člověk občas více odpočine."

Plzeňskou obranu šlechtí, že si soupeř navzdory převaze nevytvořil žádnou velkou šanci. "Takový byl náš plán a jsme rádi, že vyšel. Fiorentina při střídání poslala na hřiště velké a šikovné hráče, ale do ničeho jsme je nepustili. Jde o vizitku celého mužstva, všichni odevzdali maximum. Plnili jsme pokyny, střední záložníci odvedli největší penzum práce. Celý mančaft hrál dobře, bránili jsme jako jeden tým," poukázal reprezentační obránce.

Fiorentina – Viktoria Plzeň (čtvrtek 18:45)