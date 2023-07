Trenér Klokanů Veselý: Ostatní týmy? Jaderné zbrojení. Velký úspěch by byl obhájit šestku

Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý (45) nechce po nečekaném čtvrtém místě z minulé sezony a prvním postupu do evropských pohárů po 36 letech vyhlašovat před startem nového ročníku ambice na konkrétní umístění. Na dnešní tiskové konferenci si přál, aby Klokani až do poslední chvíle bojovali o příčky zaručující další účast v pohárové Evropě.

"Mám jediný cíl, udržet se ve všech soutěžích co nejdéle ve hře, což by bylo skvělé. Pokud na konci sezony v posledním kole budeme hrát zápas na takové pozici, která nám zaručí, že máme ve svých rukách boj o poháry, budu spokojený. Může to mít různé cesty, ať už z domácího poháru nebo prostřední (nadstavbové) ligové skupiny. V nějaké fázi může být výhodnější skončit sedmý než šestý," řekl Veselý, jenž prodloužil s klubem smlouvu o další dva roky do konce sezony 2025/26.

S týmem se chce neustále zlepšovat. "Vnímám, že jsme trochu poškádlili zbylé týmy, které si na čtvrté místo myslely. Léto mi přišlo jak jaderné zbrojení u ostatních týmů, tam hřmělo. Všichni vyhlašují čtvrté páté místo a boj o titul. Pro nás by byl velký úspěch, kdybychom obhájili první šestku, a kdyby nám ta pozice zajistila boj o poháry," uvedl pětačtyřicetiletý kouč.

Klokani v minulé ligové sezoně doskákali pro senzační 4. místo. @bohemians1905

"Princip sportu je skončit co nejvýš, o to se budeme snažit. Vyhlašovat umístění nebudu. Určitě nejsme nastavení tak, že nám stačí jenom přežít. Nechceme být lovná zvěř, chceme být lovci, v tom je velký rozdíl. Věřím, že ukážeme, že se s námi pořád musí počítat," prohlásil Veselý.

Jeho svěřenci vstoupí do nové ligové sezony v sobotu v Pardubicích. Ve čtvrtek je pak čeká úvodní duel 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti vedoucího celku nejvyšší norské soutěže Bodö/Glimt.

Po uplynulém ročníku skončili v mužstvu například gólman Martin Jedlička, středopolař Aleš Čermák nebo útočník Václav Drchal. Bohemians naopak posílili brankář Michal Reichl, obránce či záložník Matěj Hybš, záložník Robert Hrubý a útočník Matyáš Kozák, z hostování se vrátil bek Denis Vala. Další rok na hostování zůstane v mužstvu záložník Michal Beran, roční smlouvu podepsal i kapitán a defenzivní univerzál Josef Jindřišek, ve 42 letech nejstarší hráč ligy.

Návrat záložníka Petra Hronka, který loni v prosinci přestoupil do Slavie, není aktuálně ve hře. "S Hronkem jsme stejně jako se Slavií v kontaktu. V zimě s ní podepsal víceletou smlouvu (do roku 2025). Řekl bych, že když ji podepisoval, trefil bingo. Momentálně přestup zpátky k nám neumožňuje výše uzavřené smlouvy," podotkl sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

"Momentální stav je takový, že Slavia hráče, které nevyužije, v první řadě nabízí na přestup. To je jejich priorita. Pokud se jim to nepodaří, může se stát cokoli. V současné době je to pro nás neřešitelné. Co ale bude za měsíc, uvidíme," poznamenal Držmíšek.