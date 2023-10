Určitě musím zůstat nohama na zemi, řekl po skvělém debutu gólman Baier a velebil spoluhráče

Snový debut v brance fotbalové Plzně prožil Viktor Baier. Teprve osmnáctiletý gólman poprvé nastoupil za A-tým a hned vychytal čisté konto při vítězství 1:0 na hřišti Dinama Záhřeb ve třetím utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Odchovanec Viktorie v rozhovoru s Radiožurnálem a dalšími českými médii poděkoval trenérům za šanci i spoluhráčům za podporu. Je si vědom, že musí zůstat nohama na zemi.

Baier nahradil zraněnou jedničku Jindřicha Staňka místo devětadvacetiletého Slováka Mariána Tvrdoně, který se chybami podepsal pod sobotní ligovou porážku 0:3 v Liberci, kde navíc nešťastně zranil spoluhráče útočníka Rafiua Durosinmiho.

"Konzultovali jsme s panem (trenérem brankářů Matúšem) Kozáčikem, že šance může přijít. Připravovali jsme se na to, sledovali video. Musím poděkovat trenérům a všem, že mi dali šanci. Jsem za ni šťastný," řekl Baier. "Musím si k tomu sednout a popřemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. Teď si to vůbec neuvědomuju," doplnil reprezentant do 19 let.

Statistiky zápasu. Livesport

Hodně chválil spoluhráče, především obránce. "Za výkon, který jsem podal, musím poděkovat i klukům. Hrany (Robin Hranáč), Džem (Václav Jemelka) i Samsy (Sampson Dweh) odskákali hrozně moc balonů, centrů. Strašně moc mi pomohli," ocenil Baier.

Během poločasové přestávky mu dodali sebevědomí i náhradní gólmani Tvrdoň a Dominik Sváček. "Kluci mě podporovali, jsem jim za to vděčný. My gólmani jsme jedna parta. Jsem rád, že jsme to společně zvládli a musím poděkovat i jim za podporu," řekl gólman plzeňského týmu do 19 let.

Je hodně věcí ke zlepšení

V prvním poločase mu dvakrát pomohla branková konstrukce po přímých kopech Marka Bulata. "Trošku mi zatrnulo, ale musím říct, že i tyhle situace mě povzbudily a cítil jsem se po nich líp," přiznal Baier, který nejtěžší zákrok večera předvedl po hodině hry proti střele Gabriela Vidoviče. "Dostalo mě to do úplně největší pohody, co jsem mohl mít. Také atmosféra a fanoušci mě popoháněli," přiznal Baier.

Z utkání na stadionu úřadujících chorvatským mistrů neměl strach. "Nebylo to jako dřív, kdy jsem se třeba bál. Samozřejmě tam lehký stres je, ale neskutečně jsem se na zápas těšil a jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout i s nulou vzadu," prohlásil Baier. "Určitě musím zůstat nohama na zemi. Je to teprve první zápas. Bylo tam dost věcí, na kterých je potřeba zapracovat. Budeme na nich pracovat a uvidíme, co bude dál," dodal plzeňský brankář.

Tabulka skupiny C. (27.10.) Livesport

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve skupině C vyhráli i třetí utkání, na Dinamo, Ballkani i Astanu mají šestibodový náskok a jsou velmi blízko postupu do vyřazovací fáze. Ten mohou stvrdit už za dva týdny doma proti záhřebskému mužstvu.

Přehled zápasu Dinamo Záhřeb – Plzeň 0:1