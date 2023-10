Plzeň věří, že si v Záhřebu povede lépe než Sparta. Víme, co jim nevoní, zní z Viktorie

Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek sehrají v Záhřebu proti Dinamu třetí z šesti utkání ve skupině C v Evropské konferenční lize. Západočeši vedou s šesti body tabulku a další výhra by je výrazně přiblížila postupu do jarní vyřazovací fáze. Tým Viktorie se ale potřebuje oklepat ze sobotní ligové porážky 0:3 v Liberci a vyrovnat s absencí klíčových hráčů. Zápas v chorvatské metropoli začne ve 21:00.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka před reprezentační přestávkou v Kazachstánu zdolali Astanu 2:1 a navázali na úvodní domácí triumf 1:0 nad Ballkani. Kosovský tým minule doma zaskočil Dinamo a vyhrál 2:0. Spolu s ním má tři body, Astana je na nule.

"Určitě se tam se dvěma výhrami jede líp. Budeme chtít získat nějaké body a udělat si tu pozici ještě lepší," řekl ofenzivní záložník Pavel Šulc novinářům v Praze před středečním odletem.

Plzeňští nemají na Dinamo příjemné vzpomínky. V roce 2019 s ním vypadli v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy, poté co po domácím vítězství 2:1 prohráli v Záhřebu 0:3. Tři branky na stadionu Maksimir dostala také Sparta na úvod srpnového 4. předkola Evropské ligy, ale Pražané porážku 1:3 v domácí odvetě odčinili a chorvatské mistry porazili 4:1.

"Sledovali jsme, jak doma hrají, co jim nevoní a co jim naopak vyhovuje. Vytvořili jsme nějaký koncept, jak bychom se tam mohli prezentovat. Věřím, že se nám to podaří přenést na hřiště, budeme nebezpeční a odvezeme si lepší výsledek než Sparta," uvedl asistent trenéra Marek Bakoš.

Ani jednomu mužstvu se nepovedla sobotní ligová generálka a v tabulkách svých soutěží jsou třetí. Viktoria dostala tři góly v Liberci, úřadující chorvatští mistři podlehli Gorici 1:2 a prohráli třetí z posledních čtyř soutěžních duelů. Doma ale drží sérii pěti soutěžních vítězství.

Plzeň je zatím ve skupinové fázi EKL stoprocentní. Livesport

"Všichni hráči cítili, že v Liberci to nebylo ono. Hodnotili jsme si zápas a teď jde o to, aby každý hráč přidal a dal tam to, co tým a klub od něj očekává," upozornil bývalý slovenský útočník Bakoš.

Pod porážku se Slovanem se podepsal i slovenský brankář Marián Tvrdoň, jenž chytá místo zraněné jedničky Jindřicha Staňka. Viktorii bude chybět také nejlepší týmový střelec Rafiu Durosinmi. Nigerijský útočník si v Liberci poškodil vazy v koleně a po operaci už si na podzim nezahraje.

"Není to příjemná věc, když vám na delší čas vypadne hráč, který pravidelně nastupuje, rozhoduje zápasy a podílí se na úspěchu týmu. Není to ideální, na druhou stranu máme kvalitu na jeho pozici. Kluci to ukázali mnohokrát a věřím, že to potvrdí i po dobu, co bude Durosinmi chybět," řekl Bakoš.

Dinamo bude postrádat kapitána a klíčového útočníka Bruna Petkoviče, jehož vyřadily problémy se zadním stehenním svalem a pravděpodobně nezasáhne ani do utkání v Plzni 9. listopadu.

"Je to něco podobného jako u nás s Durosinmim. Petkovič je pro ně stěžejní hráč, o kterého se opírají v ofenzivě," konstatoval Bakoš. "Když on je na hřišti, moc nepresujou. Jestli tam bude nějaký mladíček, mohli by na nás víc vylézt. Uvidíme, co vymyslí," dodal Šulc.