Analýza evropských soupeřů: Před Bohemians stojí velká výzva, Plzeň musí postoupit

Od středy známe los 2. předkola Evropské konferenční ligy, v jehož osudí figurovala také dvojice českých týmů. Viktoria Plzeň se potká s kosovským vicemistrem KF Drita a ve vzájemném dvojzápase bude plnit roli jasného favorita. Velmi krutý byl los k pražským Bohemians, kteří se do pohárové Evropy vrátili po dlouhých 36 letech a budou čelit rozjetému norskému Bodö/Glimt. Co na oba týmy prozradila datová analýza?

Norský soupeř budí respekt

Bilance Bodö/Glimt pod vedením trenéra Kjetila Knutsena budí v právě probíhající sezoně respekt. Po jedenácti odehraných kolech mají na kontě 31 bodů a před druhým Brannem si udržují pohodlný desetibodový náskok i přesto, že tým před sezonou opustila řada opor, včetně útočníka Victora Bonifaceho (Union SG), kreativního křídelníka Oly Solbakkena (AS Řím) nebo beka Alfonse Sampsteda (Twente). Na odchodu je také teprve dvacetileté křídlo Joel Mvuka, jehož další kroky vedou do Ligue 1, kde si ho vyhlédl FC Lorient.

Jak už to ale u norského týmu bývá, další pečlivě vytipovaní hráči zamířili směrem dovnitř. Vedení vynaložilo na příchody nových tváří 12 milionů eur, z nichž velká část padla na návrat Patricka Berga z Lensu a také na angažování vysoce ceněného 22letého středního záložníka Alberta Grönbaeka z Aarhusu.

Právě tohle duo je důvodem, proč je střed hřiště v rozestavení 4-3-3 ozdobou aktuálního týmu. Berg plní roli šestky a kromě toho, že je nesmírně spolehlivým článkem sestavy směrem dozadu, je velmi platný také ve finální třetině. A to zejména přesnými centry z hloubky a diagonálními přihrávkami do vápna z obou meziprostorů. Na pozici osmičky ho skvěle doplňují již zmíněný Grönbaek na jedné straně a Hugo Vetlesen na té druhé.

Vybraní střední záložníci Eliteserien 23/24. Osa X = ofenzivní přínos hráčových náběhů a driblinku ve finální třetině, osa Y = ofenzivní přínos hráčových náběhů a driblinku ve finální třetině 11Hacks

Oba jsou si stylem hry velmi podobní. Vyčnívají především skvělým vedením míče a driblinkem, díky čemuž jsou schopni pravidelně zavážet balon do nebezpečných prostorů ve finální třetině a buď v nich rozdat nebezpečné přihrávky, nebo se sami dostat do dobrých střeleckých pozic. Vetlesen zpravidla tvoří centrálně a z hranice vápna, zatímco mladší a dravější Grönbaek své spoluhráče často hledá uvnitř šestnáctky a spíše ze šířky.

V životní formě aktuálně nastupuje zkušený křídelník Amahl Pellegrino (33 let), kterému s 12 přesnými zásahy patří vedoucí pozice v tabulce střelců. Zdatně mu navíc sekunduje útočník Faris Pemi Moumbagna. Ten v sezoně zatím proměnil 50 % svých střel, což je naštěstí dlouhodobě neudržitelné číslo a Bohemians budou doufat, že za měsíc už bude góly střílet s podstatně nižší kadencí. Dobrou zprávou pro Pražany je již předeslaný odchod Mvuky. Jeho náhrada, pravděpodobně Slovinec Žugejl, se stále ještě musí adaptovat na kvalitnější soutěž a bude proto představovat výrazně nižší nebezpečí.

Mapa střel Farise Moumbagny v dosavadním průběhu sezony 23/24, dlouhodobě neudržitelná čísla. 11Hacks

Spolu se skvělou kontrolou ve středu hřiště i vysokým počtem získaných odražených míčů v útočné třetině se Knutsenův tým vyznačuje také častým zapojením stoperů do rozehrávky. Marius Lode i Odin Björtuft mají na hřišti obrovský přehled a přestože dělají na míči obtížná konstruktivní řešení, málokdy jej ztratí. Na co by se ale měli Bohemians zaměřit, jsou standardní situace.

Bodö příliš nevyčnívá v útočných standardkách, má výrazné mezery při jejich bránění. Zranitelní jsou především z rohových kopů, z nichž v aktuální sezoně povoluje nebezpečnější šance v průměru na jeden roh pouze jeden další tým norské Eliteserien. Bohemians byli v uplynulém ročníku FORTUNA:LIGY týmem se čtvrtými nejlepšími ofenzivními standardkami, a pokud si soupeře dobře nastudují, mohli by z této dovednosti těžit.

Lepší vyhlídky má Plzeň

Podstatně lepší vyhlídky na postup do další fáze EKL má plzeňská Viktoria. Kosovská KF Drita obsadila v minulém ročníku domácí nejvyšší soutěže druhou příčku s tříbodovým odstupem za Ballkani. Oba týmy nad zbytkem ligy viditelně vyčnívaly ofenzivně, ovšem směrem dozadu tým z Gjilanu soupeřům povoloval podobný objem nebezpečných šancí jako pátá Priština.

Pokud vezmeme v potaz výrazně nižší kvalitu kosovské Superligy, měl by se plzeňskému týmu ve vzájemném dvojutkání nabízet slušný počet šancí. Tím spíše, že byl oznámen odchod klíčového stopera a kapitána týmu Ardiana Limaniho, kterého do svých řád získala makedonská Shkendija.

To ale není vše. Tým podle všeho opouští také autor 12 ligových zásahů a třetí nejlepší střelec soutěže Marko Simonovski. Sice se jedná o notorického spalovače šancí, do dobrých pozic se však umí dostávat pravidelně a jde proto o velký zásah do fungování týmu.

Co Dritě hraje do karet, je to, že na pozici devítky čeká na ještě vyšší herní vytížení jeden z mála skutečně zajímavých ofenzivních hráčů, jež má nyní trenér Akis Vavalis k dispozici. Ardit Tahiri v uplynulém ročníku nastoupil k 1460 minutám hry, během nichž se trefil šestkrát a zaujal především velmi dobrým pohybem v šestnáctce a schopností dostávat se pravidelně do zakončení v blízkosti branky. Ve 20 letech je sice v zakončení stále nekonzistentní, ale rozhodně platí za jednu z největších hrozeb soupeřova týmu.

Statistiky zajímavého ofenzivního hráče Drity Ardita Tahiriho Livesport

Mezi další opory se řadí pravý bek a penaltový exekutor Besnik Krasniqi a především pak střední záložník Jashari Muharrem. Jedná se o hráče, jehož hlavními přednostmi jsou vedení míče a kreativita ve finální třetině hřiště. Rád operuje v meziprostorech, ale nebezpečné kolmé přihrávky dokáže vymyslet i z centrálních prostorů a dokonce se často dostává také ke zpětným přihrávkám ve vápně.

Za Ballkani však tým v kontrole hry a času stráveném v útočné třetině viditelně zaostával a pokud Plzeň nepodcení předzápasovou přípravu, měla by v pohodě postoupit.