Sparta – Liverpool: Priske naučil hrát tým evropsky. Klopp nic nepodcení, říká Berger

Na Anfieldu strávil přes sedm let. A i po konci kariéry se tam rád vrací. Klub na něj nezapomněl – z Patrika Bergera (50) mají fanoušci z města Beatles pořád radost, když válí na benefičních zápasech starých gard. Pro mnohé je jednou z ikon starých časů. Když ale los osmifinále Evropské ligy svedl Liverpool a Spartu proti sobě, bylo to pro bývalého záložníka Reds něco speciálního. V Česku totiž v rudém dresu začínal a končil kariéru. "Oba kluby mám v srdci, ale přeci jen trochu víc přeju Liverpoolu," přiznává Berger v obsáhlém rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Byl jste rád, že Spartě los přidělil Liverpool, nebo jste nechtěl, aby se vaše oblíbené kluby střetly?

"Ještě před losem jsem se o tom bavil se synem a oba jsme cítili, že Sparta dostane Liverpool. Mám z toho radost. Samozřejmě jsou to dva kluby, ve kterých jsem hrál a hodně toho zažil. Pro mě je to tedy skvělý los, ale myslím si, že i pro běžné fanoušky. Ti sparťanští poznají Anfield, uvidí Kloppa a spoustu skvělých hráčů. Jsem z toho nadšený."

Klub v poslední době bojuje s absencemi hvězdných hráčů, ale na výsledcích to zatím není vůbec znát. Jaký Liverpool podle vás přijede do Prahy?

"Někteří kluci už se pomalu vracejí. Zrovna jsem četl, že třeba Mohamed Salah už začal trénovat, takže v Praze bude k dispozici. Nemyslím si, že by hrál od začátku, ale nějakou část zápasu určitě dostane. Nicméně musím říct, že když hráli mladí, vůbec to nebylo znát. Byl jsem osobně na finále Carabao Cupu v Londýně a ti kluci odehráli fantastický zápas. Nebyly tam vidět nějaké diametrální rozdíly."

Už to mají zažité...

"V akademii se od určitého věku připravují stejně jako áčko, takže když se pak nějaký kluk dostane do prvního týmu, tak na svém postu přesně ví, co má dělat a krásně zapadne do systému, což bylo vidět i v dalších zápasech. Mladíci ukázali, že mohou hrát proti nejlepším hráčům na světě, takže budoucnost má klub vyřešenou velmi dobře. I proto si nemyslím, že by se něco měnilo."

Liverpool po Spartě čeká ligový šlágr s Manchesterem City, následně pak FA Cup s Manchesterem United. Ani náročný program nedonutí Jürgena Kloppa k šetření nějakých hráčů?

"Nemyslím si, že by si určili priority a podle toho k tomu přistupovali. Oni chtějí vyhrát všechno, takže nekoukají na to, co bude po Spartě, naopak jdou zápas od zápasu. První cíl bylo vyhrát finále s Chelsea a to se povedlo. Teď přijdou na řadu další výzvy. Navíc už se vrátili Núněz, Endo, Szoboszlai, trénuje Salah, takže výběr hráčů se Kloppovi zase rozšíří. A také je důležité zmínit, že oni neberou Spartu jako jasnou záležitost, naopak, moc dobře ví, že není vůbec špatná. Kdo viděl její zápasy, tak si všimne, že hrajou dobře, hrají týmově, střílí góly a její výsledky nebyly náhodné."

Navíc to asi ani není v nátuře Jürgena Kloppa, aby takto přemýšlel. Spíš by se chtěl loučit s co nejvíce vyhranými trofejemi, že?

"To by byl sen! Nedovedu si představit, co by se tam dělo, protože už teď mu chtějí na konci sezony udělat rozlučkovou jízdu autobusem přes město. To loučení bude obrovské i kdyby Jürgen do konce sezony už nic nevyhrál, protože to byl jeden z nejlepších a nejúspěšnějších trenérů v historii Liverpoolu. Ale Klopp je maximalista a bude po hráčích chtít, aby v každé soutěži odevzdali všechno a pokusili se vše vyhrát."

V Liverpoolu jste před týdnem byl – už je cítit melancholická nálada kolem Kloppova blížícího se konce?

"Ještě je brzy. Když to vylezlo ven, tak řada fanoušků, které znám, to obrečela. Hodně lidí si myslelo, že je to fake news. I to načasování bylo zvláštní. Lidi si říkali, proč s tím jdou ven v nejhorší možný čas, kdy je Liverpool ve hře o nejdůležitější trofeje. Zpětně se musí uznat, že to bylo asi správné, protože se s tím fanoušci srovnali a dnes už se o tom ani tolik nemluví. Nikdo neřeší, že přijde po sezoně někdo nový. Všichni se soustředí na závěr sezony."

Kdo by měl být podle vás budoucí trenér Liverpoolu?

"Viděl jsem asi už devět kandidátů, kteří by to mohli být, ale podle mě je nejžhavější Xabi Alonso. Kdokoliv ale přijde po Kloppovi do Liverpoolu, bude to mít hrozně složité. Je to stejné jako když končili Sir Alex Ferguson v United či Arsène Wenger v Arsenalu. Do Liverpoolu musí přijít trenér, který nebude kopírovat Kloppa, ale bude mít svůj styl a svoji tvář. Xabi je podle mě přesně ten nejvhodnější typ. V Leverkusenu odvádí skvělou práci. Přitom nemají takové finance jako Bayern, ale dokáže si vybrat ideální hráče pro svůj styl a hrají hezký fotbal. V tom vidím velkou podobnost s Kloppem – Liverpool také nemá rozpočet jako Chelsea či City, ale umí dobře pracovat a vybírat si hráče. Navíc Xabi v klubu hrál, zná fanoušky i město, lidé ho tam mají rádi, což je důležité."

Už jste říkal, že mladíci z akademie kvalitně zaskočili za hvězdy A-týmu, ale když tehdy nebyl k dispozici Mohamed Salah, na kom stál Liverpool? Kdo byl stěžejním hráčem?

"Nejvíc to v poslední době stálo určitě na Virgilu van Dijkovi. Vypadla celá osa týmu, když se zranili Alisson, Salah, Trent, Jota a další. Kluci, kteří se podíleli na gólech, hráli ve velké formě. A v ten moment převzal prapor Van Dijk a ukázal, že je obrovská opora týmu. Ve finále s Chelsea mi přišlo, jako kdyby se na hřišti ani nezpotil, přitom vyhrál každý souboj, měl každý balon. Umí rozehrát dopředu. Mladé kluky uklidnil. Ukázal, že právem patří k nejlepším stoperům na světě."

Co se v Liverpoolu ví o Spartě?

"Mluvil jsem jen s pár anglickými novináři, ale myslím si, že v Liverpoolu to budou brát tak, že proti nim bude stát kvalitní soupeř. Do osmifinále už se nedostanete náhodou. A jak jsem již řekl – Sparta hraje dobrý fotbal. Za poslední dva roky, kdy je u týmu trenér Brian Priske, začali hrát evropský moderní fotbal, což třeba tři roky zpátky nebylo. To se na ně mnohdy nedalo dívat, protože si nebyli schopni desetkrát přihrát. Dnes je to úplně něco jiného. Bylo to znát v posledním derby, kdy i Slavia měla ze Sparty respekt. Hrála úplně jiným stylem, než je za Jindřicha Trpišovského zvyklá."

Nechtěla to proti nim otevřít...

"Trochu mi sparťanský fotbal připomíná Liverpool. Snaží se hrát kombinačně po zemi už od brankáře. Prezentují se hodně týmově i když mají v sestavě šikovné individuality jako je Lukáš Haraslín či Veljko Birmančevič. Vzadu mají Láďu Krejčího, což je lídr a motor celého mančaftu. Liverpool to s nimi nebude mít snadné."

Říkají si Haraslín s Birmančevičem či Krejčím o zajímavý přestup do ciziny?

"Nevím, jaká je tam přestupová politika. Za kolik by Sparta takové hráče chtěla vůbec pustit, což v konečném důsledku může být achillova pata, protože i když jsou kluci šikovní a mají potenciál hrát evropské ligy, tak na financích by to mohlo padnout. Ale o tom, že na to mají a že je sledují zahraniční skauti, o tom vůbec nepochybuji. Vůbec bych se nedivil, kdyby na ně přišly nabídky."

V případě Krejčího se v minulosti mluvilo o Anglii, Německu či Španělsku. Je to podle vás hráč pro Premier League?

"Láďa se ve Spartě neskutečně vykopal a zlepšil. S klubem vyhrál vše, co se dá. Je mu 24 let a určitě by si chtěl nějakou soutěž v cizině zkusit. Osobně si myslím, že v létě pro něj bude nejvyšší čas, aby ten krok udělal. A říkám si, že španělská liga by pro něj nemusela být špatná, protože Premier League je přeci jen rychlejší a byť je Láďa skvelý fotbalista, tak rychlostně na tom není tak jak by si asi představoval. A s tím člověk nic moc neudělá. Rychlost v sobě má každý danou. Ve Španělsku by to s jeho poziční hrou a sílou na balonu zvládl určitě."

Dlouho to bylo obráceně, kdy se kredit dával především Slavii a Sparta byla ta, která nehrála hezký fotbal, neměla úspěchy doma ani v Evropě.

"Občas sleduji českou ligu či zápasy v pohárech a musím tedy říct, že Priske s Rosou (Tomáš Rosický, pozn. red) za poslední dva roky odvedli neskutečný kus práce. S Rosou jsme se o tom bavili a říkal mi, že se rozhodli, že budou dělat fotbal víc evropsky a proto vzali i zahraničního trenéra."

A byla to trefa, že?

"Ze začátku nebyly výsledky ideální, ale věřili mu a dali mu prostor. On sám měl nějakou představu, přivedl si na to hráče, těch, kteří mu tam nepasovali, se zbavili a dnes je to krásně vidět, že to všechno do sebe zapadlo. Hrají hezký fotbal, na který se dá koukat. Vytváří si šance, střílí góly, já se u toho bavím."

Bude to tak podle vás i ve čtvrtek?

"V Praze to bude mít Liverpool určitě těžší, než při odvetě na Anfieldu. Nemám moc představu, jakou sestavu Klopp postaví, asi v ní budou mladí Bradley a Clark, určitě bude chtít do zápasu zapojit i kluky, kteří se vrací po zranění, takže jestli Sparta chce udělat dobrý výsledek, musí hned na Letné. Na Anfieldu jim moc šancí nedávám."

Pořád tam člověka mrazí v zádech, když se stadion zaplní a spustí se hymna You'll Never Walk Alone?

"No jasně! Strávil jsem tam jako hráč poměrně dlouhou dobu a i když se tam jedu podívat dneska jako fanoušek, tak vylezu na tribunu, abych si poslechl hymnu, slyšel fanoušky, jak zpívají a pokaždé mám husinu i na té tribuně. Na druhou stranu pro ty kluky ve Spartě je to přesně ten okamžik, pro který fotbal hrají. Chtějí se poměřovat s nejlepšími na světě, hrát na nejkrásnějších stadionech... Všichni si musí uvědomovat, že to bude třeba nejtěžší zápas jejich kariéry, ale i tak se tam určitě do posledního člena výpravy těší."

Jaký jste vůbec fanoušek? Prožíváte zápasy hodně?

"Na pohodu... (směje se) Vždyť to je dvojzápas, po kterém já nemůžu být zklamaný. Ve Spartě jsem hrál odmalička, pak jsem se tam na konec kariéry i vrátil. V Liverpoolu jsem strávil sedm let a zažil tam největší úspěchy kariéry. Oba týmy mám v srdci, ale přiznám se, že trochu víc přeju Liverpoolu."