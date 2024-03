Liverpool – Sparta. Chceme předvést špičkový výkon a Liverpoolu to ztížit, řekl Priske

Podle trenéra Briana Priskeho je cílem Sparty ve čtvrteční osmifinálové odvetě Evropské ligy předvést špičkový výkon a po úvodní domácí prohře 1:5 Liverpoolu zápas co nejvíc ztížit. Myslí si, že dva debakly jeho týmu po sobě nemohou zkazit pozitivní dojem z dosavadního průběhu sezony. Do Liverpoolu s sebou vzal i zraněné hráče. Na tiskové konferenci také vyzdvihl fakt, že na Anfield přijede Letenské podpořit 2500 fanoušků.

Obhájci českého titulu minulý čtvrtek na Letné proti největšímu favoritovi soutěže herně nepropadli, na rozdíl od soupeře ale nevyužili řadu příležitostí. "Nejsme naivní, víme, že jsme si to doma zkomplikovali. Zápas jsme si rozebrali a zaměřili se na hodně pozitivních momentů. S celkovým výkonem jsem byl docela spokojený, zvlášť mezi vápny. Vytvořili jsme si stejně nebezpečných útoků jako Liverpool a také slušný počet šancí, které bychom normálně proměnili," uvedl Priske.

"Výsledek také odráží individuální kvalitu hráčů, pořádně nás potrestali. Naším plánem do zítřejšího zápasu je předvést špičkový výkon, Liverpoolu to co nejvíce ztížit, snažit se využít šance a držet se našeho stylu," prohlásil dánský kouč.

V neděli jeho svěřenci prohráli v Plzni 0:4, čímž vyrovnali svou nejvyšší porážku v historii samostatné ligy. "Nikdo nemá radost ze dvou porážek po sobě a rozhodně ne z takových výsledků. Ve Spartě se v této sezoně děje hodně pozitivních věcí, jeden nebo dva výsledky nemůžou tento pocit zničit. Českou ligu vedeme, v Evropě prožíváme jednu z nejlepších sezon. Těšíme se na zítřejší zápas, všichni máme velkou motivaci," podotkl.

"Je úžasné tu být. Po porážkách 1:5 a 0:4 je to samozřejmě těžké, ale jakmile vstoupíte na tenhle stadion, musí vás to nabudit. Pokud to tak není, máte problém," mínil někdejší obránce dánské reprezentace.

Statistiky prvního utkání. Opta by Stats Perform

Anfield v minulosti poznal jako hráč Portsmouthu i trenér Midtjyllandu. Žádné konkrétní vzpomínky si ale při návratu na ikonický stadion nevybavil. "Upřímně jsem si na nic nevzpomněl. Mám štěstí, že stárnu a zapomínám na dobré i špatné věci."

"Je to tu fantastické. Znovu musím ocenit naše fanoušky, celou sezonu jsou fantastičtí. Přijede nás podpořit 2500 příznivců a dorazit sem má dalších pět set. Podporují nás fantasticky nejen v české lize, ale i v Evropě. Zítra jim musíme dopřát pěkný zážitek a předvést velmi dobrý výkon. Třeba do Limassolu jich dorazilo 700 a byli tam úžasní," uvedl Priske.

Trénink Liverpoolu před čtvrteční odvetou

Trénink Liverpoolu před odvetou proti Spartě. Livesport

S týmem přiletěli do Liverpoolu i zranění Asger Sörensen, Jakub Pešek a David Pavelka. "Nejsou připraveni. Za dobu působení ve Spartě hodně vyzdvihuju tým. Je to šance, jak ukázat, že to je o týmovém úsilí, proto jsou tu všichni členové kádru i realizačního týmu. Pavelka a Péša se zapojují do tréninku po zranění. Asger ještě chvíli s týmem trénovat nebude," odtajnil.

"Dostali jsme se sem díky týmovému úsilí, a i když zranění hráči moc nehráli, každý den v tréninku makají. Podle mě je důležité tohle ocenit a je důležité, že jsou tady a aby cítili, že jsou součástí mužstva a zápasu. To je jeden z důvodů, proč jsou tady," vysvětlil trenér.

Stejně jako před prvním utkáním je podle něj těžké odhadnout, v jaké sestavě mužstvo končícího trenéra Jürgena Kloppa nastoupí. "Co rozhodně vím, je to, že chtějí vyhrát. Udělají pro to před domácími fanoušky všechno. S kým nastoupí, nevím, jejich mentální nastavení ale bude jasné. Vůbec o tom nepochybuju," uvedl Priske, který v minulé sezoně dovedl Spartu k prvnímu titulu po devíti letech.