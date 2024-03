Livesport Daily #214: Liverpool pošetří sestavu a nebude v top složení, myslí si Poborský

Dnes večer čeká pražskou Spartu odveta osmifinále Evropské ligy proti Liverpoolu na slavném Anfieldu. Zatímco Slavia bude ve večerní odvetě proti milánskému AC bojovat o postup, Sparta se po domácí prohře 1:5 jede do Liverpoolu spíš s Evropou rozloučit. A na místě nechybíme ani my, štáb Livesportu. Je to poprvé v historii našeho zpravodajství, kdy jsme s českým týmem vyjeli na venkovní pohárový zápas. A díky tomu vám můžeme nabídnout dnešní epizodu. Těsně před odletem do Liverpoolu jsme mluvili s Karlem Poborským (51), bývalým hráčem Manchesteru United a Sparty, kterého si letenský klub vzal do Anglie s sebou jako oficiálního člena výpravy.

"Na Anfieldu to bývá vždycky paráda, takže se těším. Přijal jsem pozvání Sparty, potěšilo mě a je to poprvé, co jedu jako oficiální host," usmívá se Poborský. "Liverpool je největší nepřítel Manchesteru, tak to je. Takže i z tohoto pohledu je to pro mě speciální zápas. Očekávám, že vzhledem k výsledku prvního zápasu, Liverpool nebude hrát v úplně top složení a pošetří sestavu," predikuje Poborský.

Jürgen Klopp před několika týdny oznámil, že po sezoně skončí v roli hlavního trenéra Liverpoolu. Poborský má pro jeho důvody pochopení: "Ta únava fotbalem u mě přišla jednou, to když jsem byl profesionální hráč. Najednou jsem se začal budit, nevyskočil jsem z postele, jenom jsem si na ni sednul, a první myšlenka byla, že jdu do práce. Fotbal se mi z koníčku změnil v práci. V tu chvíli jsem věděl, že je konec. Dohrál jsem sezonu a ukončil jsem rázně kariéru," vzpomíná Poborský.

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jaké dědictví v Liverpoolu zůstane po Kloppovi.

Jaký byl zápas v Praze a co naznačil zápas v Plzni.

Jak Karla Poborského baví role experta v televizním vysílání.

