Evropská liga? Sen pro tuto sezonu, říká před další bitvou trenér Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského (47) je Dnipro, soupeř slávistických fotbalistů ve 3. předkole Evropské ligy, stejně kvalitní jako Panathinaikos Atény a Čenstochová, přes které Pražané vloni přešli v kvalifikaci Konferenční ligy. Při skládání sestavy na úvodní domácí duel kouč bere v potaz i nekvalitní trávník v Edenu a větší důraz bude klást na soubojové hráče. Na tiskové konferenci uvedl, že by nejraději hrál o Ligu mistrů, účast v hlavní fáze Evropské ligy by považoval za "dolní patro ráje".

"Víme, jak byla vloni ta cesta (kvalifikací) těžká. I odveta v Aténách ukázala, že Dnipro je na úrovni týmů, se kterými jsme hráli vloni," připomněl Trpišovský, že Dnipro po úvodní domácí prohře 1:3 ve druhém utkání 2. předkola Ligy mistrů remizoval v Aténách 2:2 s Panathinaikosem, přes který Slavia vloni po velkém boji postoupila v kvalifikaci Konferenční ligy.

"Víme, jak moc to bylo těžké. Pak nás čeká ještě jedno kolo, ale teď se soustředíme jen na tohohle soupeře. Chceme to zvládnout a prodloužit sérii účastí ve skupině, kterou Slavia má. Je pro nás důležité se do skupiny dostat. Všichni trenéři, hráči, celý klub chce být v Evropě," prohlásil Trpišovský.

Aktuální forma obou klubů. Livesport

Dnipro přišel o hlavní oporu a nejlepšího střelce uplynulé sezony ukrajinské ligy Arťoma Dovbyka, který minulý týden přestoupl do Girony. "Je to skvělý hráč, zabiják. I když, kdybych měl jmenovat největší ofenzivní hvězdu, tak je to kapitán Pichaljonok. Dovbyk je gólový. Když jsem viděl jeho akci na Panathinaikosu, tak jsem rád, že nenastoupí. I vzhledem k mentální síle to byl pro Dnipro důležitý hráč. Ale i ostatní hráči jsou velice šikovní. Uvidíme až po dvojzápase, jaký výkon podá hráč, který ho nahradí," přemítal Trpišovský.

Jeho tým se v úvodu sezony potýká se špatným stavem hrací plochy v Edenu, kterou po čtvrtečním zápase čeká výměna. "Mrzí mě, že to vůbec musíme brát v potaz. Stav hrací plochy má vliv na herní výkon týmu i individualit. I Dnipro hraje kombinační fotbal, taky to na jejich hru bude mít vliv. Bude důležité, kdo se s tím lépe vyrovná. Stav hřiště je nejzákladnější věc, je to vizitka každého klubu. Ve fotbale se bohužel dějí věci, které nemůžete naplánovat a komplikují vám sezonu. Bude se dělat komplet nový trávník, ta investice je velká," prohlásil Trpišovský.

S ohledem na špatný stav terénu zřejmě postaví více soubojových hráčů. "Je to jedna z věcí, kterou bereme v potaz. Musíme myslet i na to, že hrajeme první zápas doma. Kdybychom se na jeden post rozhodovali mezi dvěma hráči, přednost dostane ten, který má fyzické parametry. Může se stát, že tam bude hodně soubojů. Bude to podstatná část, protože jedna skvělá stránka Dnipra jsou standardní situace. I v Aténách dali z rohu takový svůj typický gól," upozornil Trpišovský.

Zamíří Slavia do ráje?

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík před sezonou řekl, že jako v ráji by si připadal, kdyby červenobílí zvládli obě předkola a postoupili do skupiny Evropské ligy. Hlavní fázi Konferenční ligy by Pražané hráli v případě, že by vyřadili jednoho soupeře.

"V ráji bychom byli, kdyby to byla Liga mistrů, kterou chceme všichni dostat zpátky do Edenu. V Evropské lize jsme odehráli spoustu zápasů, dvakrát jsme se dostali do čtvrtfinále. Je to fantastická soutěž. Evropská liga je pro nás letos nejvyšší možná meta, je to sen pro tuto sezonu. Je to takové dolní patro ráje, krok od ráje," uvedl Trpišovský.

"Z týmu cítím, že to hrozně moc chce, jak se na to koncentruje. Vycítíte to podle detailů na tréninku. Když něco nacvičujeme, tak i hráči mimo nominaci do detailu plní pokyny. Těšíme se, že bude zase vyprodáno. Tyhle zápasy jsou výjimečné," dodal kouč.

Pokud jeho tým vyřadí Dnipro, ve 4. předkole narazí na další ukrajinský celek Luhansk. "Nevím, jestli se někdy něco takového stalo. Je to rarita i tím, že soupeři nehrají doma, hrají v azylu (kvůli ruské invazi) a jsou to dva týmy z jedné země. Paradoxem je, že případné play off hrajeme s týmem, který skončil hůře postavený v tabulce," připomněl Trpišovský, že Dnipro obsadil v minulé sezoně ukrajinské ligy druhé místo před třetím Luhanskem.

Utkání Slavia – Dnipro-1 (9. 8., 19:00)

"Kdyby se povedlo přes Dnipro postoupit, tak si pak můžeme pustit jejich vzájemný zápas na přípravu a bude to jednodušší. Mám raději zkušenosti s různými týmy, různými styly. Tady bychom ale měli jeden styl fotbalu, který se tam hraje a je hodně specifický," doplnil.

Při přípravě využil i znalosti ukrajinských obránců Tarase Kačaraby a Maksyma Talovjerova, kteří se nevešli na soupisku pro 3. předkolo. "Samozřejmě je výhoda, že máme Tarase a Maxe v kádru, máme zdroj informací. Kluci s některými hráči hráli v mládeži, nebo se potkali, jsou to vrstevníci. Je to taková zajímavost," dodal Trpišovský.