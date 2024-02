Kuchta: Ustáli jsme tlak a ukázali, že na Galatasaray máme. Doma to zvládneme

Útočník Jan Kuchta (27) věří, že fotbalisté Sparty navzdory porážce 2:3 v úvodním zápase 2. kola Evropské ligy na hřišti Galatasaraye Istanbul domácí odvetu za týden zvládnou. V utkání před 46.802 diváků se zapsal jednou mezi střelce, v rozhovoru s novináři ale litoval, že branek nedal víc.

Pražané na hřišti úřadujícího tureckého mistra dvakrát dotáhli ztrátu, v nastavení ale inkasovali potřetí. V té době už oba týmy hrály v deseti. "Máme silný mančaft a osobnosti, které za to umí vzít. Viděli jste, že na tomto stadionu s takovou fanouškovskou kulisou dokážeme držet krok. Zvládli jsme tlak a ukázali, že na Galatasaray máme. Věřím, že ho doma zvládneme," uvedl Kuchta.

Odveta na Letné je už vyprodaná. "Věřím, že naši fanoušci nám vytvoří doma jako vždycky fantastickou kulisu. Potrápili jsme tam stejně kvalitní mužstva jako Galatasaray, třeba Kodaň, Betis nebo Rangers. Věřím, že je uděláme," řekl český reprezentant.

Jan Kuchta vstřelil druhou branku Sparty po centru Preciada. Opta by Stats Perform / AC Sparta Praha

Mrzelo ho, že v prvním poločase zakončil střelu po přihrávce Kaana Kairinena pouze do náruče brankáře Fernanda Muslery. "Ne že by to bylo ležérní zakončení, ale měl jsem to důrazněji a kvalitněji zakončit. Z tohohle musím dát gól. Naštěstí aspoň jsem dal jeden gól po centru Angela (Preciada). Mohl jsem ale samozřejmě dát víc gólů, abychom vyhráli," litoval někdejší hráč Slovácka, Liberce či Slavie.

Sparta podle něj byla blízko vítězství. "Dá se říci, že kdybychom měli možná trošku štěstí, tak bychom tady vyhráli. Zasloužili bychom si lepší výsledek. Pro diváka to byl krásný zápas. Oba týmy ukázaly sílu dopředu. Rozhodly naše chyby. Dá se říct, že góly jsme jim darovali," konstatoval Kuchta.