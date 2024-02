Galatasaray – Sparta. Co neminout před zápasem Evropské ligy v Istanbulu

Už se to blíží. Pro sparťanskou obec jeden z největších zápasů za poslední roky. Úřadující český mistr od 18:45 vstoupí do play off Evropské ligy na horké půdě Galatasaraye. Co soubor Briana Priskeho v Istanbulu čeká? Co ukazují data? A co Letenským radí jejich bývalí hráči? Nejen na tyto otázky přináší před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Ze sparťanského pohledu jde bezpochyby o největší evropský zápas aktuální sezony. Slovy trenéra Briana Priskeho se souboji s Galatasarayem nerovná kvalitativně ani derby. A tak utkání v Istanbulu věnovala speciální pozornost i redakce Livesport Zpráv, která přínáší exkluzivní materiály věnující se zásadním tématům prvního utkání Galatasaray – Sparta.

Jak úspěšně vykročit na cestu, která vede přes Galatasaray? Datoví specialisté z Opta Data Insights radí, aby se Priske a jeho tým inspirovali Kodaní. Právě dánský celek totiž ve skupinové fázi Ligy mistrů dokázal tureckého mistra porazit. Co dalšího ukazují data? Zranitelnost Lvů na soupeřově polovině hřiště i nemohoucnost renomovaného střelce Maura Icardiho.

Mapa střel Maura Icardiho od 1. listopadu 2023. Opta by Stats Perform

Kromě bouřlivé atmosféry budou Pražané čelit také nelichotivé historické bilanci. V Istanbulu z posledních pěti zápasů vyhráli jen jednou – v září 1989. Co čeká rudou družinu tentokrát? "Turci vám dají znát, kam jste přijeli. O tom vůbec nepochybuji," říká Kadlec.

Posledních pět zápasů Sparty v Istanbulu. Livesport

V jakém stavu je aktuálně turecký fotbal? Co čekat od horké půdy v Istanbulu? A jak může tým z Letné v náročném dvojzápase uspět? To všechno jsme ve středečím vydání Livesport Daily probrali s česko-tureckým fotbalovým insiderem a fanouškem Denizem Evrenem.

Livesport Daily #192: Spartu čeká peklo. Galatasaray má teď nejlepší fanoušky, říká turecký insider Deniz Evren Livesport

S tržní hodnotou svých hráčů ve výši zhruba 206 milionů eur (přibližně pět a čtvrt miliardy korun) převyšuje Galatasaray soupisku Sparty téměř čtyřnásobně. Jeho tým je natolik prodchnutý skvělými fotbalisty, že vybrat pouze několik nejlepších je úkolem pro Popelku. Na kom tedy bude hra soupeře českého mistra v následujících dvou zápasech úvodního kola play off Evropské ligy stát?

Dlouholetý pilíř obrany fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši strávil v Galatasarayi necelé dvě sezony. V roce 2012 zažil jako kapitán oslavy titulu, získal ocenění nejlepšího zadáka týmu, ale také si nešťastně zranil koleno, což předznamenalo předčasný konec jeho kariéry. "Nebude to divočina," myslí si bývalý hráč obou klubů.

Tomáš Ujfaluši získal s Galatasarayem jako kapitán ligový titul. Profimedia

Podle trenéra Briana Priskeho budou fotbalisté Sparty ve čtvrtečním zápase na hřišti Galatasaraye Istanbul outsidery, na což nejsou z české ligy zvyklí. Věří ale, že Pražané půjdou do utkání sebevědomí, jelikož si v této sezoně dokázali, že podobné venkovní zápasy umějí hrát. Kvalitu úřadujícího tureckého mistra považuje za úžasnou. "Při vší úctě ke Slavii a Plzni v nich narážíme na odlišnou kvalitu," uvedl na tiskové konferenci dánský kouč.