Na Letné to s námi nebudou mít jednoduché, prohlásil Vitík a ocenil kvalitu Galatasaraye

Pocit hrdosti, ale také zklamání z porážky. Hráče Sparty porážka 2:3 na půdě tureckého Galatasaraye v Evropské lize bolela. Obránce Martin Vitík (21) i záložník Kaan Kairinen (25) v rozhovorech pro Sparta TV dali najevo, že zápas rozhodly detaily v podobě zahozených šancí a chyb v defenzivě. Oba ale shodně věří, že nic není ztraceno. "Ukázali jsme, že na Letné můžeme porazit kohokoliv. Můžeme postoupit," řekl Kairinen. "Galatasaray to s námi nebude mít jednoduché," doplnil zkušenějšího parťáka také mladý stoper.

Sparta držela v Istanbulu nerozhodný výsledek do poslední minuty, pak ale kapitulovala. Dostala třetí branku, což překlopilo zápas ve prospěch soupeře. "Nemáme se za co stydět, odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme i v některých fázích navrch. Jen se prostě ukázala kvalita soupeře v ofenzivě," myslí si Vitík. "Rozhodly detaily a my jsme v těch detailech, co se týče koncovky, nebyli efektivní," dodal.

S tím souhlasil i finský záložník. "Vždycky rozhodují detaily a chyby. Soupeř toho dokázal využít. Nevytvořil si tolik šancí, ale ty, co měl, dokázal využít. To je jeden z rozdílů, na který narazíte v evropských pohárech. My jsme měli šancí spoustu, ale dali jsme jen dva góly. Věřím, že v odvetě to bude lepší," konstatoval Kairinen.

Letenští vstoupili odvážně do obou poločasů, gólově se ale prosadili až po přestávce. Dvě trefy ale nakonec nestačily ani na remízu. "Měli jsme i další šance, ale nedali jsme je a prohráli," mrzelo Vitíka. Na druhé straně Mauro Icardi v nastavení skóroval a složil Spartu na lopatky. "Je to nadstandardní útočník. V detailech byl trošku dál," uznal obránce.

Víra v postup

Sparta tak půjde do odvety s jednobrankovým mankem, ale oba zpovídání hráči věří, že je v silách pražského týmu souboj zvrátit ve prospěch českého mistra. "Víme, co fanoušci na Letné dokážou. Galatasaray to s námi nebude mít jednoduché, určitě budeme bojovat do konce," slíbil Vitík.

Kairinen řekl, že je na spoluhráče z týmu hrdý a pyšný, protože předvedli úžasný výkon. "Do utkání jsme šli sebevědomí a ukázali jsme to. Teď musíme zvládnout ligu proti Liberci a pak budeme myslet na Galatasaray. Na Letné jsme ukázali, že tam můžeme porazit kohokoliv. Máme na to. Všichni jsme přesvědčení, že můžeme postoupit," dodal finský záložník.